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Efsanesi dilden dile dolaşacak! Türk dizisi hem Türkiye'de hem de onlarca ülkede rekor üstüne rekor kırıyor

İki sezondur çarşamba akşamlarına damgasını vuran Kuruluş Osman rekora doymuyor. ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Kuruluş Osman Türkiye'deki başarısını dünyada da sürdürüyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini ve kurucusu Osman Bey'in hayatını anlatan dizi dünyanın pek çok ülkesinde yoğun ilgi görüyor. Kuruluş Osman, Tunus'taki yayınıyla beraber toplamda 32 ülkede izleyici karşısına çıkıyor. Dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle izlenen dizinin, Youtube'da yayınlanan bölümleriyle de rekor tıklanma rekorları kırıyor.

15.03.2021 18:41 - Son Güncelleme: 15.03.2021 18:41
Efsanesi dilden dile dolaşacak! Türk dizisi hem Türkiye'de hem de onlarca ülkede rekor üstüne rekor kırıyor

Efsanesi dilden dile dolaşacak! Türk dizisi hem Türkiye'de hem de onlarca ülkede rekor üstüne rekor kırıyor. ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizi aynı zamanda yurt dışındaki başarısını da sürdürüyor. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri ve izlenme oranlarını alt üst eden Kuruluş Osman, uluslararası televizyonlar ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonların kalbine girmeyi başardı. Kuruluş Osman, Tunus'taki yayınıyla beraber toplamda 32 ülkede izleyici karşısına çıkmış olacak.

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Efsanesi dilden dile dolaşacak! Türk dizisi hem Türkiye'de hem de onlarca ülkede rekor üstüne rekor kırıyor

TÜM DÜNYADA GÖNÜLLERİ FETHEDİYOR

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor.

Efsanesi dilden dile dolaşacak! Türk dizisi hem Türkiye'de hem de onlarca ülkede rekor üstüne rekor kırıyor

Kuruluş Osman, Türkiye'de olduğu kadar dünyada da ilgi görüyor.

Efsanesi dilden dile dolaşacak! Türk dizisi hem Türkiye'de hem de onlarca ülkede rekor üstüne rekor kırıyor

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri ve izlenme oranlarını alt üst eden 'Kuruluş Osman', uluslararası televizyonlar ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonların kalbine girmeyi başardı.

Efsanesi dilden dile dolaşacak! Türk dizisi hem Türkiye'de hem de onlarca ülkede rekor üstüne rekor kırıyor

KURULUŞ OSMAN 32 ÜLKEDE YAYINDA

Kuruluş Osman şimdi de Tunus'ta izleyiciyi ile buluşmaya hazırlanıyor.