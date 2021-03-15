Efsanesi dilden dile dolaşacak! Türk dizisi hem Türkiye'de hem de onlarca ülkede rekor üstüne rekor kırıyor
İki sezondur çarşamba akşamlarına damgasını vuran Kuruluş Osman rekora doymuyor. ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Kuruluş Osman Türkiye'deki başarısını dünyada da sürdürüyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini ve kurucusu Osman Bey'in hayatını anlatan dizi dünyanın pek çok ülkesinde yoğun ilgi görüyor. Kuruluş Osman, Tunus'taki yayınıyla beraber toplamda 32 ülkede izleyici karşısına çıkıyor. Dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle izlenen dizinin, Youtube'da yayınlanan bölümleriyle de rekor tıklanma rekorları kırıyor.
Efsanesi dilden dile dolaşacak! Türk dizisi hem Türkiye'de hem de onlarca ülkede rekor üstüne rekor kırıyor. ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizi aynı zamanda yurt dışındaki başarısını da sürdürüyor. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri ve izlenme oranlarını alt üst eden Kuruluş Osman, uluslararası televizyonlar ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonların kalbine girmeyi başardı. Kuruluş Osman, Tunus'taki yayınıyla beraber toplamda 32 ülkede izleyici karşısına çıkmış olacak.