Efsanesi dilden dile dolaşacak! Türk dizisi hem Türkiye'de hem de onlarca ülkede rekor üstüne rekor kırıyor. ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizi aynı zamanda yurt dışındaki başarısını da sürdürüyor. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri ve izlenme oranlarını alt üst eden Kuruluş Osman, uluslararası televizyonlar ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonların kalbine girmeyi başardı. Kuruluş Osman, Tunus'taki yayınıyla beraber toplamda 32 ülkede izleyici karşısına çıkmış olacak.