Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’ine teyze desteği! Lütfiye Duman karakteriyle Bir Zamanlar Çukurova'da bomba isim!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fikret'ine teyze desteği! Lütfiye Duman karakteriyle usta oyuncu Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna dahil oldu. ATV'nin perşembe akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da dengeler değişiyor. Güçlü oyuncu kadrosuna yenilerini ekleyen ve üçüncü sezona bomba gibi devam eden dizide Demir'in sonunu getirmek isteyen Fikret'e teyze desteği geliyor. Adana'dan ayrılıp Bursa'ya yerleşen, görmüş geçirmiş, usul ve adap bilen, yaşama sevinci ile girdiği her ortamı renklendiren Lütfiye Duman karakteri için, dizinin setinde de özel hazırlıklar yapıldı. Reyting rekortmeni dizi Bir Zamanlar Çukurova'da Hülya Darcan rüzgarı esecek. Önümüzdeki günlerde Lütfiye, yeğeni Fikret'in Yaman Ailesi'ne olan nefretini dizginleyebilecek mi? Lütfiye'nin Fikret ve annesiyle ilgili bildiği büyük sır ortaya çıkacak mı?
ATV'nin Perşembe akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da dengeler değişiyor. Güçlü oyuncu kadrosuna yenilerini ekleyen ve üçüncü sezona bomba gibi devam eden dizide Demir'in sonunu getirmek isteyen Fikret karakterinin, geçtiğimiz haftalarda aslında Fekeli'nin yeğeni değil, Adnan Yaman'ın oğlu, yani Demir'in üvey kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.
Hülya Darcan, üç sezondur Perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan diziye 'teyze' olarak geliyor! Yamanlar yeni bir savaşın eşiğindeyken, Fekeli bir kez daha uhuletle ve suhuletle konuya çözüm bulmak için, Fikret'in Bursa'da yaşayan teyzesi Lütfiye Duman'ı Adana'ya getirecek. Fekeli'nin eski dostu olan Lütfiye, neşesi ve içtenliğiyle Fekeli'nin evinin havasını değiştirecek.
Lütfiye Duman için, daha sonra yerleşeceği dönemin mimarisi ve coğrafyasına uygun bir ahşap ev inşa edildi. Bursa'da hali vakti yerinde, şehrin bilinen isimlerinden biri olduğundan Adana'ya da şık ve karakterini ortaya koyan renkli bir gardırop ile geldi. Lütfiye Duman için, dönemin en şık kıyafetleri tasarlandı ve dikildi.