Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’ine teyze desteği! Lütfiye Duman karakteriyle Bir Zamanlar Çukurova'da bomba isim!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fikret'ine teyze desteği! Lütfiye Duman karakteriyle usta oyuncu Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna dahil oldu. ATV'nin perşembe akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da dengeler değişiyor. Güçlü oyuncu kadrosuna yenilerini ekleyen ve üçüncü sezona bomba gibi devam eden dizide Demir'in sonunu getirmek isteyen Fikret'e teyze desteği geliyor. Adana'dan ayrılıp Bursa'ya yerleşen, görmüş geçirmiş, usul ve adap bilen, yaşama sevinci ile girdiği her ortamı renklendiren Lütfiye Duman karakteri için, dizinin setinde de özel hazırlıklar yapıldı. Reyting rekortmeni dizi Bir Zamanlar Çukurova'da Hülya Darcan rüzgarı esecek. Önümüzdeki günlerde Lütfiye, yeğeni Fikret'in Yaman Ailesi'ne olan nefretini dizginleyebilecek mi? Lütfiye'nin Fikret ve annesiyle ilgili bildiği büyük sır ortaya çıkacak mı?

15.03.2021 13:45 - Son Güncelleme: 15.03.2021 13:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





