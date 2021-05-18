EDHO’da büyük suikast! Hızır Ali ve Didem en mutlu günlerinde vahşeti yaşadı “Yavrularımıza kıydılar”
EDHO'da büyük suikast! Hızır Ali ve Didem en mutlu günlerinde vahşeti yaşadı… ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 195. Bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Hızır Ali ve Didem'in nikah merasiminden hemen sonra vurulduğu sahne geceye damga vurdu. Gözyaşları içinde Haşmet'i arayan Emine'nin "Yavrularımıza kıydılar" sözleri ise yürekleri dağladı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran o sahne…
18.05.2021 23:50
- Son Güncelleme: 18.05.2021 23:54
Atv ekranlarının uzun soluklu ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanan son bölümüyle yine nefes kesti. Bomba gibi bir bölümle izleyiciyle buluşan diziye Hızır Ali ve Didem'in nikah merasiminden hemen sonra vurulduğu sahne damga vurdu. İşte detaylar…
Didem ve Hızır Ali birlikte mutlu bir hayat için evet diyerek dünyaevine girdi. Ancak bu sırada düşman yerinde durmadı. ''Musa'nın kanına kan isterim.'' diyen Rıdvan, en mutlu günlerinde Hızır Ali ve Didem'in aracına pusu kurdurdu.
EVLATLARINA KOŞTULAR
Olay yerine gelen Emine ise gözyaşları içinde Haşmet'i arayarak "Yavrularımıza kıydılar" dedi. Kötü haberi alan Haşmet ile Hızır Çakırbeyli evlatlarına koştu.
HIZIR ALİ YOĞUN BAKIMDA
Apar topar hastaneye kaldırılan Didem hayatını kaybetti. Hızır Ali'nin ise zorlu ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı.
EDHO 195. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.