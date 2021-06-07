EDHO bu hafta var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölüm: Alpaslan yol ayrımında Hızır can vermeye hazır!

EDHO bu hafta var mı? Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. 'EDHO 198. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' izleyiciler tarafından merak ediliyor. Rıdvan'ın son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi ise Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırdı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölümde sevdiklerini ve dostlarını korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda kendi canını da vermeye hazır. Hızır Çakırbeyli'nin bu mücadelesinde en büyük destekçisi de yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olacak. Şahin Ağa'nın yardımıyla kendi ayakların üzerinde duran Kimsesiz Doğan'ın desteğiyle de sokaklarını babası olan Alpaslan Çakırbeyli, yıllar önce rahmetli babasının da düştüğü yol ayrımında Kimsesiz Doğan'ın telkinleriyle yönünü bulmaya çalışacak. İşte EDHO 198. bölümde yaşanacaklar...

07.06.2021 11:19 - Son Güncelleme: 07.06.2021 12:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





