Yıllar sonra yolları yine kesişti! Kurtlar Vadisi'nin Tuncay ve Abidin'i yan yana geldi sosyal medya yıkıldı
2003-2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi pek çok efsane karakter yarattı. Dizide Tuncay ve Abidin arasındaki replikler izleyicileri güldürüyordu. Tuncay Kantarcı ve Abidin karakterleri Kurtlar Vadisi'nin unutulmazları arasında yer alırken hala adından da hala söz ettiriyor. Dizide ikilinin replikleri hala Kurtlar Vadisi izleyicileri tarafından gülerek hatırlanıyor. Kurtlar Vadisi dizisinin ilk sezonlarında konsey üyesi olarak karşımıza çıkan ve konseyin dağılmasıyla beraber Polat Alemdar'ın önemli adamlarından birisi olan Tuncay karakteri Vadi'de ölmeyen yegane karakterler arasında yer alarak hafızalarımıza kazındı.
Yıllar sonra yolları yine kesişti! Kurtlar Vadisi'nin Tuncay ve Abidin'i yan yana geldi sosyal medya yıkıldı. Milyonlarca kişi tarafından heyecanla izlenen Kurtlar Vadisi onlarca efsane karakter yarattı. "Bulamama lüksümüz yoktur ağabey" repliğiyle hafızalara kazınan Abidin karakteriyle Abidin Yerebakan ve ilk olarak gümrük işleriyle ilgilenen ardından da konsey üyesi olan Tuncay Kantarcı dizinin en efsane isimleri arasında yer alıyordu. Özellikle Abidin'in olumsuz bir durum karşısında verdiği "Lüksümüz yoktur" replikleri izleyiciler tarafından keyifle takip ediliyordu. İki efsane isim yıllar sonra bir araya geldi ve paylaşılan kare Kurtlar Vadisi izleyicilerini mutlu etti.