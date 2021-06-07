Yıllar sonra yolları yine kesişti! Kurtlar Vadisi'nin Tuncay ve Abidin'i yan yana geldi sosyal medya yıkıldı. Milyonlarca kişi tarafından heyecanla izlenen Kurtlar Vadisi onlarca efsane karakter yarattı. "Bulamama lüksümüz yoktur ağabey" repliğiyle hafızalara kazınan Abidin karakteriyle Abidin Yerebakan ve ilk olarak gümrük işleriyle ilgilenen ardından da konsey üyesi olan Tuncay Kantarcı dizinin en efsane isimleri arasında yer alıyordu. Özellikle Abidin'in olumsuz bir durum karşısında verdiği "Lüksümüz yoktur" replikleri izleyiciler tarafından keyifle takip ediliyordu. İki efsane isim yıllar sonra bir araya geldi ve paylaşılan kare Kurtlar Vadisi izleyicilerini mutlu etti.