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Yıllar sonra yolları yine kesişti! Kurtlar Vadisi'nin Tuncay ve Abidin'i yan yana geldi sosyal medya yıkıldı

2003-2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi pek çok efsane karakter yarattı. Dizide Tuncay ve Abidin arasındaki replikler izleyicileri güldürüyordu. Tuncay Kantarcı ve Abidin karakterleri Kurtlar Vadisi'nin unutulmazları arasında yer alırken hala adından da hala söz ettiriyor. Dizide ikilinin replikleri hala Kurtlar Vadisi izleyicileri tarafından gülerek hatırlanıyor. Kurtlar Vadisi dizisinin ilk sezonlarında konsey üyesi olarak karşımıza çıkan ve konseyin dağılmasıyla beraber Polat Alemdar'ın önemli adamlarından birisi olan Tuncay karakteri Vadi'de ölmeyen yegane karakterler arasında yer alarak hafızalarımıza kazındı.

07.06.2021 06:49 - Son Güncelleme: 07.06.2021 06:51
Yıllar sonra yolları yine kesişti! Kurtlar Vadisi'nin Tuncay ve Abidin'i yan yana geldi sosyal medya yıkıldı

Yıllar sonra yolları yine kesişti! Kurtlar Vadisi'nin Tuncay ve Abidin'i yan yana geldi sosyal medya yıkıldı. Milyonlarca kişi tarafından heyecanla izlenen Kurtlar Vadisi onlarca efsane karakter yarattı. "Bulamama lüksümüz yoktur ağabey" repliğiyle hafızalara kazınan Abidin karakteriyle Abidin Yerebakan ve ilk olarak gümrük işleriyle ilgilenen ardından da konsey üyesi olan Tuncay Kantarcı dizinin en efsane isimleri arasında yer alıyordu. Özellikle Abidin'in olumsuz bir durum karşısında verdiği "Lüksümüz yoktur" replikleri izleyiciler tarafından keyifle takip ediliyordu. İki efsane isim yıllar sonra bir araya geldi ve paylaşılan kare Kurtlar Vadisi izleyicilerini mutlu etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıllar sonra yolları yine kesişti! Kurtlar Vadisi'nin Tuncay ve Abidin'i yan yana geldi sosyal medya yıkıldı

Kurtlar Vadisi'nin Abidin ve Tuncay'ı yıllar sonra yan yana geldi.

Yıllar sonra yolları yine kesişti! Kurtlar Vadisi'nin Tuncay ve Abidin'i yan yana geldi sosyal medya yıkıldı

İKİ EFSANE YAN YANA!

İki efsane isim olarak anılan Abidin (Abidin Yerebakan) ve Tuncay Kantarcı (Osman Wöber) yıllar sonra bir araya geldi.

Yıllar sonra yolları yine kesişti! Kurtlar Vadisi'nin Tuncay ve Abidin'i yan yana geldi sosyal medya yıkıldı

TUNCAY KANTARCI

Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde Osman Wöber tarafından canlandırılmış karakter. (7-97)

Yıllar sonra yolları yine kesişti! Kurtlar Vadisi'nin Tuncay ve Abidin'i yan yana geldi sosyal medya yıkıldı

Mehmet Karahanlı tarafından yetiştirilmiştir. Dış ticaret ve gümrük işlerinde görev yapmış üst düzey bir bürokrattır. Karahanlı'nın desteğiyle Türkiye'deki bütün gümrükleri yönetir hâle gelmiştir.