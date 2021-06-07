Bamsı Bey’in evlatları intikamını aldı! Kuruluş Osman 62. bölüm 2. fragman nefes kesti: Kayı’nın kanını hiçbir vakit yerde koymadı
Bamsı Bey'in evlatları intikamını aldı! Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle reytingleri altüst ederek zirveye yerleşmişti. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman, yayınlanan yeni bölüm fragmanlarıyla ise nefes kesti. Kuruluş Osman 62. bölüm 2. fragmanına Osman Bey'in "Kayı'nın kanını hiçbir vakit yerde koymadı. Şimdi de senin evlatların senin intikamını aldılar" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 62. bölüm 2. fragmanı…
07.06.2021 22:12
- Son Güncelleme: 07.06.2021 22:15
Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi görerek reytinglerin zirvesinden inmiyor.
Her hafta nefes kesen bölümlerine bir yenisini ekleyen Kuruluş Osman'ın son bölümü de izleyicilerden tam not aldı. Peki Kuruluş Osman 61. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…
KURULUŞ OSMAN 61. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Dizinin 61'inci bölümünde Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için Togay'ın izini sürerken, Nikola ve Togay da Osman Bey'i tuzağa çekmeye çalışıyor.
OSMAN BEY, TOGAY'IN İZİNİ SÜRÜYOR
Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder.
TOGAY VE NİKOLA GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR
Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey, Togay'dan intikam almak için and içer. Osman Bey'i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar.
Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına dikilir.