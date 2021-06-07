Bamsı Bey’in evlatları intikamını aldı! Kuruluş Osman 62. bölüm 2. fragman nefes kesti: Kayı’nın kanını hiçbir vakit yerde koymadı

TOGAY VE NİKOLA GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey, Togay'dan intikam almak için and içer. Osman Bey'i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar.