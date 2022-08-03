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Duy Beni dizisinde işler kızışıyor! 5. yeni bölümde hem aşk hem tehlike bir arada! 2. fragman yayınlandı ortalık karıştı! Kanat ve Ekim...

Yaz dizileri arasında büyük bir ilgiyle takip edilen Duy Beni'nin 5 . bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanın ardından 5. bölüm hakkında araştırmalar hızlandı. Kanat ve Ekim arasında olanlar ise hayranları büyük bir bekleyişe sürükledi. İşte Duy Beni 5. yeni bölümde olacaklar...

takvim.com.tr
03.08.2022 16:15 - Son Güncelleme: 03.08.2022 16:15
Duy Beni dizisinde işler kızışıyor! 5. yeni bölümde hem aşk hem tehlike bir arada! 2. fragman yayınlandı ortalık karıştı! Kanat ve Ekim...

Duy Beniz dizisi yaz dizileri arasında reyting rekoru kırarak gündeme gelmeyi başarıyor. Bu nedenle dizi hakkında birçok detay merak edildi. 5. bölüm 2. fragmanın yayınlanmasıyla yeni bölümde işlerin karıştığı ortaya çıktı. İşte Duy Beni 5. bölüm fotoğrafları ve özeti...

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Duy Beni dizisinde işler kızışıyor! 5. yeni bölümde hem aşk hem tehlike bir arada! 2. fragman yayınlandı ortalık karıştı! Kanat ve Ekim...

DUY BENİ 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

4 Ağustos Perşembe günü Star TV ekranlarında yer alacak Duy Beni hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Duy Beni dizisinde işler kızışıyor! 5. yeni bölümde hem aşk hem tehlike bir arada! 2. fragman yayınlandı ortalık karıştı! Kanat ve Ekim...

DUY BENİ 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekim'in zorbaların maskesini düşürmek için kurduğu oyun, Kanat'la fotoğrafının yayınlanmasıyla bozulur. Ekim, kendi oyununda yenilirken Leyla'nın bu fotoğrafı görmesiyle ikilinin arasına uçurum girer.

Duy Beni dizisinde işler kızışıyor! 5. yeni bölümde hem aşk hem tehlike bir arada! 2. fragman yayınlandı ortalık karıştı! Kanat ve Ekim...

Ekim'le Kanat ayrı ayrı fotoğrafı yayınlayanın peşine düşerken, Leyla hem Ekim'e hem Kanat'a öfkelidir.

Duy Beni dizisinde işler kızışıyor! 5. yeni bölümde hem aşk hem tehlike bir arada! 2. fragman yayınlandı ortalık karıştı! Kanat ve Ekim...

Fotoğrafın herkesin önünde yayınlanması, Melisa'yı Ekim'e karşı iyice doldurur.Ozan'ın Bekir'den aldığı bir bilgiyle Ekim'in yumuşak karnını keşfederler.

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