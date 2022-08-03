Duy Beni dizisinde işler kızışıyor! 5. yeni bölümde hem aşk hem tehlike bir arada! 2. fragman yayınlandı ortalık karıştı! Kanat ve Ekim...
Yaz dizileri arasında büyük bir ilgiyle takip edilen Duy Beni'nin 5 . bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanın ardından 5. bölüm hakkında araştırmalar hızlandı. Kanat ve Ekim arasında olanlar ise hayranları büyük bir bekleyişe sürükledi. İşte Duy Beni 5. yeni bölümde olacaklar...
03.08.2022 16:15 - Son Güncelleme: 03.08.2022 16:15
DUY BENİ 5. BÖLÜM NE ZAMAN?
4 Ağustos Perşembe günü Star TV ekranlarında yer alacak Duy Beni hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.