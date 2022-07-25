25 Temmuz Pazartesi bugün TV'de neler var ? 📺 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?
Haftanın ilk günü yorgunluğunu atmak isteyenler TV karşısında güzel bir gece geçirmeyi planlıyor. Bu nedenle birçok kişi 25 Temmuz Pazartesi yayın akışı hakkında araştırmalara başladı. Peki, bu akşam hangi diziler var? 25 Temmuz yayın akışı nasıl? İşte merak edilenler...
25.07.2022 13:09 - Son Güncelleme: 25.07.2022 13:09
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler ve akşam evde televizyon keyfi yapmak isteyenler 25 Temmuz yayın akışı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte kanallara gömre yayın akışı listesi...