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Haberler Televizyon 25 Temmuz Pazartesi bugün TV'de neler var ? 📺 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?

25 Temmuz Pazartesi bugün TV'de neler var ? 📺 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?

Haftanın ilk günü yorgunluğunu atmak isteyenler TV karşısında güzel bir gece geçirmeyi planlıyor. Bu nedenle birçok kişi 25 Temmuz Pazartesi yayın akışı hakkında araştırmalara başladı. Peki, bu akşam hangi diziler var? 25 Temmuz yayın akışı nasıl? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
25.07.2022 13:09 - Son Güncelleme: 25.07.2022 13:09
25 Temmuz Pazartesi bugün TV’de neler var ? 📺 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler ve akşam evde televizyon keyfi yapmak isteyenler 25 Temmuz yayın akışı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte kanallara gömre yayın akışı listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
25 Temmuz Pazartesi bugün TV’de neler var ? 📺 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?

ATV YAYIN AKIŞI


08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sümela'nın Şifresi

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

25 Temmuz Pazartesi bugün TV’de neler var ? 📺 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI


07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:00 Ece Üner ile Susma

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

25 Temmuz Pazartesi bugün TV’de neler var ? 📺 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?

STAR TV YAYIN AKIŞI


07:00 Medcezir

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Erkenci Kuş

16.00 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Eyvah Eyvah 3

25 Temmuz Pazartesi bugün TV’de neler var ? 📺 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?

FOX TV YAYIN AKIŞI


08:00 Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Küçük Yalanla

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