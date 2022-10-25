Doya Doya Moda 25 Ekim kızlar birbirine girdi! Zeynep ve Damla saç başa giriştiler! Televizyon tarihinde görülmedi! O yarışmacı diskalifiye..
Doya Doya moda yarışması büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 25 Ekim Çarşamba günü meydana gelen yarışmada Zeynep Damla'ya önce sprey fırlattı sonra da üzerine yürüdü. Zeynep'in şiddet göstermesinin ardından o anlar izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. İşte televizyon tarihinde görülmemiş o anlar...
25.10.2022 16:08 - Son Güncelleme: 25.10.2022 16:20
25 Ekim günü doya doya moda yarışmasında şoke eden anlar yaşandı. Yarışmacılardan Zeynep Damla'nın kendisini tahrik etmesi üzerine üzerine yürüdü.