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Doya Doya Moda 25 Ekim kızlar birbirine girdi! Zeynep ve Damla saç başa giriştiler! Televizyon tarihinde görülmedi! O yarışmacı diskalifiye..

Doya Doya moda yarışması büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 25 Ekim Çarşamba günü meydana gelen yarışmada Zeynep Damla'ya önce sprey fırlattı sonra da üzerine yürüdü. Zeynep'in şiddet göstermesinin ardından o anlar izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. İşte televizyon tarihinde görülmemiş o anlar...

takvim.com.tr
25.10.2022 16:08 - Son Güncelleme: 25.10.2022 16:20
Doya Doya Moda 25 Ekim kızlar birbirine girdi! Zeynep’ten Damla’ya saç başa giriştiler! Televizyon tarihinde görülmedi! O yarışmacı diskalifiye..

25 Ekim günü doya doya moda yarışmasında şoke eden anlar yaşandı. Yarışmacılardan Zeynep Damla'nın kendisini tahrik etmesi üzerine üzerine yürüdü.

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Doya Doya Moda 25 Ekim kızlar birbirine girdi! Zeynep’ten Damla’ya saç başa giriştiler! Televizyon tarihinde görülmedi! O yarışmacı diskalifiye..

Soyunma odasında saçlarını yaptıran Zeynep'e Damla'dan 'aynı anda saçlarını ve makyajını yaptıramazsın' çıkışı gelince ikili kavga etmeye başladı.

Doya Doya Moda 25 Ekim kızlar birbirine girdi! Zeynep’ten Damla’ya saç başa giriştiler! Televizyon tarihinde görülmedi! O yarışmacı diskalifiye..

Damla'nın Zeynep'in çocuklarına hakaret ve küfür etmesi üzerine Zeynep daha fazla dayanamayarak Damlay'a sprey fırlattı ve üzerine yürüdü.

Doya Doya Moda 25 Ekim kızlar birbirine girdi! Zeynep’ten Damla’ya saç başa giriştiler! Televizyon tarihinde görülmedi! O yarışmacı diskalifiye..

Zeynep'i Damla'nın üzerinden zar zor alan yarışmacıalr ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı.

Doya Doya Moda 25 Ekim kızlar birbirine girdi! Zeynep’ten Damla’ya saç başa giriştiler! Televizyon tarihinde görülmedi! O yarışmacı diskalifiye..

Damla yayına çıkarılamayarak diskalifiye edildi.

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