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Haberler Televizyon Diziler programlar bu hafta başlıyor mu? Yalı Çapkını, Müge Anlı, Esra Erol, Kuruluş Osman, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Ömer, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 20-21-22-23-24 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI!

Diziler programlar bu hafta başlıyor mu? Yalı Çapkını, Müge Anlı, Esra Erol, Kuruluş Osman, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Ömer, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 20-21-22-23-24 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan asrın felaketi sonrası tüm kanallarda deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarını naklen yayınladı. Bu bağlamda yeni haftaya başlarken, "Diziler ve programlar ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Diziler programlar bu hafta başlıyor mu? Yalı Çapkını, Müge Anlı, Esra Erol, Kuruluş Osman, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Ömer, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? İşte 20-21-22-23-24 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI!

takvim.com.tr
19.02.2023 12:52 - Son Güncelleme: 19.02.2023 12:52
Diziler programlar bu hafta başlıyor mu? Yalı Çapkını, Müge Anlı, Esra Erol, Kuruluş Osman, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Ömer, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 20-21-22-23-24 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI!

Meydana gelen depremlerin ardından diziler ve programlara ara verilmişti. Yeni bölümlerin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilip araştırılıyor. Peki, Diziler programlar bu hafta başlıyor mu? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Diziler programlar bu hafta başlıyor mu? Yalı Çapkını, Müge Anlı, Esra Erol, Kuruluş Osman, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Ömer, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 20-21-22-23-24 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI!

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ülke genelinde kanalların deprem özel programları ekrana geliyor. 10 ili etkileyen depremin ardından dizilerin yeni bölümlerine ara verildi.

Diziler programlar bu hafta başlıyor mu? Yalı Çapkını, Müge Anlı, Esra Erol, Kuruluş Osman, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Ömer, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 20-21-22-23-24 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI!

Dizilerin ve yarışma programlarının henüz yayınlanacağı tarih belli değil.

Diziler programlar bu hafta başlıyor mu? Yalı Çapkını, Müge Anlı, Esra Erol, Kuruluş Osman, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Ömer, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 20-21-22-23-24 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI!

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 16 Şubat Perşembe sabahı çıkacağı bilgisi verilmişti ancak programın ekrana dönüş tarihinde değişiklik yapıldı. Müge Anlı erteleme kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Diziler programlar bu hafta başlıyor mu? Yalı Çapkını, Müge Anlı, Esra Erol, Kuruluş Osman, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Ömer, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 20-21-22-23-24 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI!

YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN?

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı 20 Şubat Pazartesi günü itibariyle ekranlarda olacak.

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