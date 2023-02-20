Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi diziye altın çağını yaşatır! Hasımlığın kitabını ikinci kez yazacaklar!
atv ekranlarında yayınlandığı günden bu yana izlenme rekorları kıran Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni bölümlerinde heyecan tavan yaparken yeni transfer heyecana neden oluyor. Diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan katılan isimler dikkat çekmeye devam ediyor. EDHO'da Yaman Korkmaz karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Engin Benli Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Tatavlalı karakteriyle izleyiciden yine tam not almayı başardı.
20.02.2023 09:37 - Son Güncelleme: 20.02.2023 09:37
Salı günleri atv ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Diziye katılan yeni isimler izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak yakın zamanda kadroya katılan ünlü oyuncu Engin Benli canlandırdığı Tatavlalı karakteriyle çok sevilirken Cezayir Türk ile olan düşmanlığı diziye büyük heyecan kattı.
YENİ BÖLÜM İÇİN GERİ SAYIM...
Salı günlerine damga vuran Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla beklenmeye başladı.
YENİ ROLÜ ÇOK KONUŞULDU
EDHO'da Yaman Korkmaz karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Engin Benli Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Tatavlalı karakteriyle izleyiciden yine tam not almayı başardı.