Diriliş Osman'a bomba transfer! Diriliş Osman bugün var mı? İşte Diriliş Osman’ın oyuncu kadrosu!
Diriliş Osman için geri sayım başladı. Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak olan Diriliş Osman'ın ne zaman başlayacağı merakla beklenirken, oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Ragıp Savaş, Nurettin Sönmez, Hazal Subaşı gibi isimlerin açıklanmasının ardından uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncunun Diriliş Osman ile ekranlara döneceği öğrenildi. Diriliş Osman'da Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in ve Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun'un yer alacak. Diriliş Osman'da Engin Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığına bir başka oyuncu hayat verecek. Ancak bu oyuncunun kim olduğu henüz bilinmiyor. Peki, Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak? İşte ayrıntılar...
ATV'nin merakla beklenen projesi Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un devamı olacak yeni proje Diriliş Osman yayın tarihi dizi severler tarafından sorgulanıyor. Osman Gazi'nin hayatı ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinin anlatılacağı Diriliş Osman ne zaman sorusu gündem oldu. Osman Bey, Osmanlı Devleti'nin temellerini atan kişi olarak bilinmektedir. Ertuğrul Gazi'nin üzerine titrediği üç oğlundan birisi olan Osman Gazi, 27 sene saltanatta kalmıştır. İşte, yeni sezonun muhteşem projesi Diriliş Osman ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı!
DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.
DİRİLİŞ OSMAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER OLACAK?
RAGIP SAVAŞ
Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i oynayacak.
1966 yılında dünyaya gelen Ragıp Savaş İsmet İnönü İlkokulu, Merkez Ortaokulu, İzmit Lisesi son olarak Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olarak eğitimi hayatını tamamlamıştır. Çok genç yaşta tiyatro kurucusu olmayı başaran Ragıp Savaş bir dönem profesyonel olarak voleybol oynamıştır.