Diriliş Osman'a bomba transfer! Diriliş Osman bugün var mı? İşte Diriliş Osman’ın oyuncu kadrosu!

Diriliş Osman için geri sayım başladı. Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak olan Diriliş Osman'ın ne zaman başlayacağı merakla beklenirken, oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Ragıp Savaş, Nurettin Sönmez, Hazal Subaşı gibi isimlerin açıklanmasının ardından uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncunun Diriliş Osman ile ekranlara döneceği öğrenildi. Diriliş Osman'da Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in ve Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun'un yer alacak. Diriliş Osman'da Engin Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığına bir başka oyuncu hayat verecek. Ancak bu oyuncunun kim olduğu henüz bilinmiyor. Peki, Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak? İşte ayrıntılar...

25.09.2019 11:47 - Son Güncelleme: 25.09.2019 11:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





