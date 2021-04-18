RAMAZAN İMSAKİYE
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Acun Ilıcalı’dan flaş hamle! Üstünü çizdi, fişini çekti! O dizi artık ekranlarda olmayacak!

Gündeme bomba gibi düşen Acun Ilıcalı'dan flaş hamle geldi. Şimdiye kadar her bölümü heyecanla izlenen dizinin sonuna gelindi ve artık ekranlarda olmayacak. Acun Ilıcalı o dizinin üstünü çizdi, fişini çekti. TV8 yarışma programlarının fazlalığı yayın akışında sorun yarattığı iddialarını beraberinde getirmişti ve öyle de oldu. Gerçek ortaya çıktı, resmi açıklama geldi. İşte detaylar…

18.04.2021 18:14 - Son Güncelleme: 18.04.2021 18:14
Acun Ilıcalı’dan flaş hamle! Üstünü çizdi, fişini çekti! O dizi artık ekranlarda olmayacak!

Gündeme bomba gibi düşen Acun Ilıcalı'dan flaş hamle geldi. Şimdiye kadar her bölümü heyecanla izlenen dizinin sonuna gelindi ve artık ekranlarda olmayacak. Acun Ilıcalı o dizinin üstünü çizdi, fişini çekti. TV8 yarışma programlarının fazlalığı yayın akışında sorun yarattığı iddialarını beraberinde getirmişti ve öyle de oldu. Gerçek ortaya çıktı, resmi açıklama geldi. İşte detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı’dan flaş hamle! Üstünü çizdi, fişini çekti! O dizi artık ekranlarda olmayacak!

TV8'in fenomen yarışması Survivor tüm hızıyla devam ederken 2021 O Ses Türkiye'nin başlayacağı iddiaları ve Masterchef'in de yeni sezonunun yer alacağından dolayı yayın akışında sıkıntıların olduğu iddia ediliyordu. Dolayısıyla dizilerden birinin ipinin çekileceği konuşulurken olanlar oldu, Acun Ilıcalı o dizinin üstünü çizmeye karar verdi. Peki ekranlara veda edecek olan dizi hangisi? İşte ayrıntılar…

Acun Ilıcalı’dan flaş hamle! Üstünü çizdi, fişini çekti! O dizi artık ekranlarda olmayacak!

Survivor 2021 ve O Ses Türkiye'nin ekranlara gelecek olmasının ardından, iki programın çakışma ihtimali herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi. TV8'de programların üst üste gelmesiyle birlikte, son zamanlarda düşen reytingleriyle beraber tüm gözler Doğduğun Ev Kaderindir dizisine çevrildi.

Acun Ilıcalı’dan flaş hamle! Üstünü çizdi, fişini çekti! O dizi artık ekranlarda olmayacak!

Doğduğun Ev Kaderindir 'in başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yer alıyordu fakat yakın zamanda İbrahim Çelikkol ölerek diziye veda edince olayların seyri bir hayli değişti. Başlarda son derece heyecanlı olan dizinin son zamanlarda düşen reytingleri tüm dikkatleri üzerine çekti. Bununla beraber milyonlarca kişi dizinin final yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı.

Acun Ilıcalı’dan flaş hamle! Üstünü çizdi, fişini çekti! O dizi artık ekranlarda olmayacak!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Doğduğun Ev Kaderindir'in yapımcısı Onur Güvenatam'dan açıklama geldi.