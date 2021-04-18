Acun Ilıcalı’dan flaş hamle! Üstünü çizdi, fişini çekti! O dizi artık ekranlarda olmayacak!

TV8'in fenomen yarışması Survivor tüm hızıyla devam ederken 2021 O Ses Türkiye'nin başlayacağı iddiaları ve Masterchef'in de yeni sezonunun yer alacağından dolayı yayın akışında sıkıntıların olduğu iddia ediliyordu. Dolayısıyla dizilerden birinin ipinin çekileceği konuşulurken olanlar oldu, Acun Ilıcalı o dizinin üstünü çizmeye karar verdi. Peki ekranlara veda edecek olan dizi hangisi? İşte ayrıntılar…