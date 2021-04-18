Acun Ilıcalı’dan flaş hamle! Üstünü çizdi, fişini çekti! O dizi artık ekranlarda olmayacak!
Gündeme bomba gibi düşen Acun Ilıcalı'dan flaş hamle geldi. Şimdiye kadar her bölümü heyecanla izlenen dizinin sonuna gelindi ve artık ekranlarda olmayacak. Acun Ilıcalı o dizinin üstünü çizdi, fişini çekti. TV8 yarışma programlarının fazlalığı yayın akışında sorun yarattığı iddialarını beraberinde getirmişti ve öyle de oldu. Gerçek ortaya çıktı, resmi açıklama geldi. İşte detaylar…
Gündeme bomba gibi düşen Acun Ilıcalı'dan flaş hamle geldi. Şimdiye kadar her bölümü heyecanla izlenen dizinin sonuna gelindi ve artık ekranlarda olmayacak. Acun Ilıcalı o dizinin üstünü çizdi, fişini çekti. TV8 yarışma programlarının fazlalığı yayın akışında sorun yarattığı iddialarını beraberinde getirmişti ve öyle de oldu. Gerçek ortaya çıktı, resmi açıklama geldi. İşte detaylar…
TV8'in fenomen yarışması Survivor tüm hızıyla devam ederken 2021 O Ses Türkiye'nin başlayacağı iddiaları ve Masterchef'in de yeni sezonunun yer alacağından dolayı yayın akışında sıkıntıların olduğu iddia ediliyordu. Dolayısıyla dizilerden birinin ipinin çekileceği konuşulurken olanlar oldu, Acun Ilıcalı o dizinin üstünü çizmeye karar verdi. Peki ekranlara veda edecek olan dizi hangisi? İşte ayrıntılar…
Doğduğun Ev Kaderindir 'in başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yer alıyordu fakat yakın zamanda İbrahim Çelikkol ölerek diziye veda edince olayların seyri bir hayli değişti. Başlarda son derece heyecanlı olan dizinin son zamanlarda düşen reytingleri tüm dikkatleri üzerine çekti. Bununla beraber milyonlarca kişi dizinin final yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı.