Didem Arslan Mithat'tan aylardır beklenen itiraf geldi! "Ceset kaç günde çürür?" diye araştırma yapmıştı! Mine Kocadağ'ın katili en yakını çıktı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında son dakika cinayet itirafı! Mine Kocadağ'ın öldürüldüğü ortaya çıkarken, katili de en yakınındaki isim çıktı. Mithat Kocadağ, aylar sonra canlı yayında eşi Mine Kocadağ'ı öldürdüğünü itiraf etti. Peki Didem Arslan'da Mithat ne dedi, tutuklandı mı? Mine Kocadağ'ın cesedi bulundu mu?