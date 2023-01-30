Didem Arslan Mithat'tan aylardır beklenen itiraf geldi! "Ceset kaç günde çürür?" diye araştırma yapmıştı! Mine Kocadağ'ın katili en yakını çıktı!
Didem Arslan Mithat olayında son dakika gelişmesi! Ağustos ayından beri kendisinden haber alınamayan Mine Kocadağ'dan acı haber geldi. Kocası her şeyi canlı yayında tek tek itiraf etti. Cinayet itirafı tüm Türkiye'nin gündemine otururdu. Peki Mine Kocadağ olayı nedir? Mine Kocadağ katili bulundu mu, tutuklandı mı, kim öldürdü? Didem Arslan Mithat cinayeti itiraf etti mi? Polis ekipleri Mithat'ın arama geçmişini araştırdığında "En hızlı öldüren fare ilacı hangisi?", "Ceset kaç günde çürür?" ve "Denizli'de kayıp kadın ilanları" şeklinde aramalar yaptığını ortaya çıkarmıştı. İşte detaylar...
30.01.2023 18:34 - Son Güncelleme: 30.01.2023 18:52
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında son dakika cinayet itirafı! Mine Kocadağ'ın öldürüldüğü ortaya çıkarken, katili de en yakınındaki isim çıktı. Mithat Kocadağ, aylar sonra canlı yayında eşi Mine Kocadağ'ı öldürdüğünü itiraf etti. Peki Didem Arslan'da Mithat ne dedi, tutuklandı mı? Mine Kocadağ'ın cesedi bulundu mu?
SON DAKİKA HABERİ... Denizli'de yaşayan evli ve bir çocuk annesi Mine Kocadağ Ağustos ayından itibaren kayıptı. Kocadağ ağabeyi, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına çıkarak kız kardeşini bulunmasını istemişti.