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Destan’da duygusal anlar! Akkız ve Batuga’nın vedası izleyenleri derinden etkiledi

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki altıncı bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Başrollerini Edip Tepeli ile Ebru Şahin'in üstlendiği Destan'ın altıncı bölümünde, Batuga, Yaman'dan aldığı destekle tünelin kazılması sağladı ve Akkız'a sürpriz yaptı. Birbirlerine veda eden Akkız ile Batuga'nın o anları ise izleyicileri derinden etkiledi. Öte yandan Balamir'in tahta oturmak istediğini ilan ettiği sahne de çok konuşuldu. İşte detaylar...

28.12.2021 23:26 - Son Güncelleme: 28.12.2021 23:26
Destan’da duygusal anlar! Akkız ve Batuga’nın vedası izleyenleri derinden etkiledi

Batuga, Yaman'dan aldığı destekle tünelin kazılması sağladı ve Akkız'a sürpriz yaptı. Kaçış operasyonunu tüm detayları ile planlamak isteyen Batuga, gizlice buluştuğu Akkız'a annesinin mücevherlerinin bulunduğu değerli taşlarla dolu bir sandığı hediye etti ve "Anamın mücevherleri. Dağlı kızları tünellerden çıkar, gidin burdan. Ben de mahzendeki çocuğu salayım" dedi.

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Destan’da duygusal anlar! Akkız ve Batuga’nın vedası izleyenleri derinden etkiledi

Akkız "Ben bir yere gitmiyorum" diyerek rest çekerken, "Bak tüneli açtık, ilk fırsatta kaçıp Çolpan Han'la buluşacağım. Tılsım Bikemi tuzağa düşüren albızı bulcam. Gerçek ortaya çıkınca sen de babanın önüne çıkacaksın, benim aklım var diyeceksin, hakkın olanı alacaksın" dedi.

Destan’da duygusal anlar! Akkız ve Batuga’nın vedası izleyenleri derinden etkiledi

Batuga'nın cevabı ise "Sen de taht törenimi asıldığın kazıktan izlersin" oldu: "Balamir'i duymadın mı kurultay toplamaya kalktı! Yağma toyu beyleri bir zaman oyalayacak, çift başlı kurdun asıl pençesi bulunmazsa o kurultay eninde sonunda toplanacak, babam tahtı kaybedecek!

Destan’da duygusal anlar! Akkız ve Batuga’nın vedası izleyenleri derinden etkiledi

O yüzden Gök Hanı var gücüyle senin peşine düşecek! O çocuğu er ya da geç konuşturacak! Seni de o direğe asacak!"

Destan’da duygusal anlar! Akkız ve Batuga’nın vedası izleyenleri derinden etkiledi

Batuga, "Çolpan Han'ı bul, obanızı toplayın göç edin! Babam sizi yakalayamazsa kan dökemez" deyince Akkız, "Dağ obası bir kere daha sürülmeyecek! Bir kere daha kardeş kanı dökülmeyecek! Ben gerçeği bulacağım, Gök'le Dağın oğlu çift başlı kurt olacak! Gök'le Dağ'ı bir edecek ve Bozkır'a dirlik gelecek" diye yanıt verdi.

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