Destan’da duygusal anlar! Akkız ve Batuga’nın vedası izleyenleri derinden etkiledi

Batuga, "Çolpan Han'ı bul, obanızı toplayın göç edin! Babam sizi yakalayamazsa kan dökemez" deyince Akkız, "Dağ obası bir kere daha sürülmeyecek! Bir kere daha kardeş kanı dökülmeyecek! Ben gerçeği bulacağım, Gök'le Dağın oğlu çift başlı kurt olacak! Gök'le Dağ'ı bir edecek ve Bozkır'a dirlik gelecek" diye yanıt verdi.