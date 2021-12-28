Destan’da duygusal anlar! Akkız ve Batuga’nın vedası izleyenleri derinden etkiledi
Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki altıncı bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Başrollerini Edip Tepeli ile Ebru Şahin'in üstlendiği Destan'ın altıncı bölümünde, Batuga, Yaman'dan aldığı destekle tünelin kazılması sağladı ve Akkız'a sürpriz yaptı. Birbirlerine veda eden Akkız ile Batuga'nın o anları ise izleyicileri derinden etkiledi. Öte yandan Balamir'in tahta oturmak istediğini ilan ettiği sahne de çok konuşuldu. İşte detaylar...
28.12.2021 23:26
- Son Güncelleme: 28.12.2021 23:26
Batuga, Yaman'dan aldığı destekle tünelin kazılması sağladı ve Akkız'a sürpriz yaptı. Kaçış operasyonunu tüm detayları ile planlamak isteyen Batuga, gizlice buluştuğu Akkız'a annesinin mücevherlerinin bulunduğu değerli taşlarla dolu bir sandığı hediye etti ve "Anamın mücevherleri. Dağlı kızları tünellerden çıkar, gidin burdan. Ben de mahzendeki çocuğu salayım" dedi.
Batuga, "Çolpan Han'ı bul, obanızı toplayın göç edin! Babam sizi yakalayamazsa kan dökemez" deyince Akkız, "Dağ obası bir kere daha sürülmeyecek! Bir kere daha kardeş kanı dökülmeyecek! Ben gerçeği bulacağım, Gök'le Dağın oğlu çift başlı kurt olacak! Gök'le Dağ'ı bir edecek ve Bozkır'a dirlik gelecek" diye yanıt verdi.