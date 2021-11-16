Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Benim sana ihtiyacım var!
Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip ediliyor. Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, Perşembe akşamları milyonları ekran başına kilitliyor. Son bölümüyle de büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 113. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı kat kat arttıran fragmana Züleyha'nın "Benim sana ihtiyacım var!" sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm 2. fragmanı...
16.11.2021 00:25
- Son Güncelleme: 16.11.2021 00:47
Bir Zamanlar Çukurova 112'nci bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemişti. Yeni bölüm öncesi heyecanlı bekleyiş sürerken Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.
Heyecanı kat kat arttıran fragmana Züleyha'nın "Benim sana ihtiyacım var!" sözleri damga vururken 112'nci bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi.
Üstelik Hakan'ın çok yakınında olduğuna artık emindir. Züleyha umutsuzluğa kapılmışken Fikret'in ifadesi durumu oldukça değiştirecektir.