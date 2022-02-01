Müge Anlı'daki Zeynep Ergül hakkında karar! Bağ evi için öldürülmüştü Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde katillere ceza yağdı

Müge Anlı'nın 27 Aralık 2019 tarihli yayınında, tutuklu Zeynep Ergül'ün akrabası Hatice Ergül canlı yayında her şeyi itiraf etti.Zeynep Ergül'ün anlattıkları ise Müge Anlı'nın programına damga vururken konuşması ve davranışlarıyla sosyal medyada da kısa sürede fenomen haline geldi.