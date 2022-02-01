Müge Anlı'daki Zeynep Ergül hakkında karar! Bağ evi için öldürülmüştü Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde katillere ceza yağdı
Bağ evi için öldürülmüştü Mehmet Muharrem Elbay... Müge Anlı'nın adım adım aydınlattığı cinayette tutuklu sanıklara ceza yağdı. Zaman zaman sosyal medyada da ti'ye alınan Zeynep Ergül, Gaziantep'te yaşıyordu ve 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızını bulmak için Anlı'nın kapısını çalmıştı. Kızına ulaşan Ergül, 2017 yılından beri kaybolan Mehmet Muharrem Elbay dosyasının açılmasına sebep oldu. Engelli maaşıyla geçindiğini söyleyen Zeynep Ergül, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına yaptığı işler ve çelişkili açıklamalarla damga vurdu. Müge Anlı'dan gelen son dakika bilgisine göre hakim karşısına çıkan 3 tutuklu sanığın karar davası görüldü! İşte öldürüldükten sonra cesedi parçalara ayırarak 3 ayrı yere gömen katillerin cezası...
01.02.2022 10:50
- Son Güncelleme: 01.02.2022 11:01