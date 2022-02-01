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Müge Anlı'daki Zeynep Ergül hakkında karar! Bağ evi için öldürülmüştü Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde katillere ceza yağdı

Bağ evi için öldürülmüştü Mehmet Muharrem Elbay... Müge Anlı'nın adım adım aydınlattığı cinayette tutuklu sanıklara ceza yağdı. Zaman zaman sosyal medyada da ti'ye alınan Zeynep Ergül, Gaziantep'te yaşıyordu ve 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızını bulmak için Anlı'nın kapısını çalmıştı. Kızına ulaşan Ergül, 2017 yılından beri kaybolan Mehmet Muharrem Elbay dosyasının açılmasına sebep oldu. Engelli maaşıyla geçindiğini söyleyen Zeynep Ergül, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına yaptığı işler ve çelişkili açıklamalarla damga vurdu. Müge Anlı'dan gelen son dakika bilgisine göre hakim karşısına çıkan 3 tutuklu sanığın karar davası görüldü! İşte öldürüldükten sonra cesedi parçalara ayırarak 3 ayrı yere gömen katillerin cezası...

01.02.2022 10:50 - Son Güncelleme: 01.02.2022 11:01
Müge Anlı’daki Zeynep Ergül’ün aldığı ceza ortaya çıktı! Bağ evi için öldürülmüştü! Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde katillere ceza yağdı

CEZA YAĞDI!

Müge Anlı'daki Zeynep Ergül'ün Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde aldığı ceza merak ediliyor.! Bağ evi için öldürülmüştü! Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde katillere ceza yağdı...

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Müge Anlı’daki Zeynep Ergül’ün aldığı ceza ortaya çıktı! Bağ evi için öldürülmüştü! Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde katillere ceza yağdı

Sözleriyle Müge Anlı'ya damga vuran Zeynep Ergül'ün cezası belli oldu. Gaziantep'te, 2017 yılında Arıl Mahallesi'nde, Mehmet Muharrem Elbay ve arazi ortaklığı olan emekli imam Cahit Ergül arasında anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Müge Anlı’daki Zeynep Ergül’ün aldığı ceza ortaya çıktı! Bağ evi için öldürülmüştü! Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde katillere ceza yağdı

Kavga sırasında Ergül ve akrabaları, Elbay'ı öldürdü. Olayın ardından geçen sürede soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Elbay'ın son konuştuğu kişileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Müge Anlı’daki Zeynep Ergül’ün aldığı ceza ortaya çıktı! Bağ evi için öldürülmüştü! Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde katillere ceza yağdı

Müge Anlı'nın 27 Aralık 2019 tarihli yayınında, tutuklu Zeynep Ergül'ün akrabası Hatice Ergül canlı yayında her şeyi itiraf etti.Zeynep Ergül'ün anlattıkları ise Müge Anlı'nın programına damga vururken konuşması ve davranışlarıyla sosyal medyada da kısa sürede fenomen haline geldi.

Müge Anlı’daki Zeynep Ergül’ün aldığı ceza ortaya çıktı! Bağ evi için öldürülmüştü! Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde katillere ceza yağdı

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