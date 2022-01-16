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Haberler Televizyon Destan 7. bölüm fragmanı: Akkız, Alpagu Han’a kendini kabul ettiriyor saraydaki yerini sağlamlaştırıyor! Balamir'in taht oyunu bozulacak mı?

Destan 7. bölüm fragmanı: Akkız, Alpagu Han’a kendini kabul ettiriyor saraydaki yerini sağlamlaştırıyor! Balamir'in taht oyunu bozulacak mı?

Destan 7. bölüm fragmanında yine heyecan dorukta! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan'da bu hafta Akkız, Alpagu Han'a kendini kabul ettiriyor, saraydaki yerini sağlamlaştırıyor! Peki Akkız ve Batuga, Balamir'in taht oyunu bozulacak mı? İşte oyuncu kadrosu ve senaryosu ile milyonları ekran başına kilitleyen Destan dizisinde bu hafta yaşanacaklar...

16.01.2022 15:31 - Son Güncelleme: 16.01.2022 15:31
Destan 7. bölüm fragmanı: Akkız, Alpagu Han’a kendini kabul ettiriyor saraydaki yerini sağlamlaştırıyor! Balamir’in taht oyunu bozulacak mı?

BALAMİR'İN TAHT OYUNU BOZULACAK MI?

Destan 7. bölüm fragmanında heyecan dorukta! Akkız, Alpagu Han'a kendini kabul ettiriyor saraydaki yerini sağlamlaştırıyor!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Destan 7. bölüm fragmanı: Akkız, Alpagu Han’a kendini kabul ettiriyor saraydaki yerini sağlamlaştırıyor! Balamir’in taht oyunu bozulacak mı?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek…

Destan 7. bölüm fragmanı: Akkız, Alpagu Han’a kendini kabul ettiriyor saraydaki yerini sağlamlaştırıyor! Balamir’in taht oyunu bozulacak mı?

Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren 'Destan', Atv'de 18 Ocak Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak yedinci bölümüyle çok konuşulacak. 'Destan'ın yedinci bölümünden yayınlanan ikinci fragman, yeni bölüm için heyecanı zirveye taşıdı.

Destan 7. bölüm fragmanı: Akkız, Alpagu Han’a kendini kabul ettiriyor saraydaki yerini sağlamlaştırıyor! Balamir’in taht oyunu bozulacak mı?

'Destan'da bu hafta; Akkız, Batuga'ya desteğini Gök Saray'a dönerek gösterirken, Kaya ve Temur teginlerin Çolpan Hatun'a esir düşmesi iki hanlığın savaş pozisyonuna geçmesine neden oluyor.

Destan 7. bölüm fragmanı: Akkız, Alpagu Han’a kendini kabul ettiriyor saraydaki yerini sağlamlaştırıyor! Balamir’in taht oyunu bozulacak mı?

AKKIZ VE BATUGA'NIN TEHLİKELİ PLANI

Çolpan Hatun, teginler Kaya ve Temur'u serbest bırakmak için Alpagu Han'dan fidye talep eder.

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