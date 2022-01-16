Destan 7. bölüm fragmanı: Akkız, Alpagu Han’a kendini kabul ettiriyor saraydaki yerini sağlamlaştırıyor! Balamir'in taht oyunu bozulacak mı?
Destan 7. bölüm fragmanında yine heyecan dorukta! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan'da bu hafta Akkız, Alpagu Han'a kendini kabul ettiriyor, saraydaki yerini sağlamlaştırıyor! Peki Akkız ve Batuga, Balamir'in taht oyunu bozulacak mı? İşte oyuncu kadrosu ve senaryosu ile milyonları ekran başına kilitleyen Destan dizisinde bu hafta yaşanacaklar...
16.01.2022 15:31
- Son Güncelleme: 16.01.2022 15:31
BALAMİR'İN TAHT OYUNU BOZULACAK MI?
Destan 7. bölüm fragmanında heyecan dorukta! Akkız, Alpagu Han'a kendini kabul ettiriyor saraydaki yerini sağlamlaştırıyor!
'Destan'da bu hafta; Akkız, Batuga'ya desteğini Gök Saray'a dönerek gösterirken, Kaya ve Temur teginlerin Çolpan Hatun'a esir düşmesi iki hanlığın savaş pozisyonuna geçmesine neden oluyor.
AKKIZ VE BATUGA'NIN TEHLİKELİ PLANI
Çolpan Hatun, teginler Kaya ve Temur'u serbest bırakmak için Alpagu Han'dan fidye talep eder.