Demir Yaman Hakim karşısında! Bir Zamanlar Çukurova’nın 95. bölüm fragmanı nefes kesti
Atv ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 95. bölüm fragmanı yayınlandı! Yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık'ın yer aldığı dizinin 95. bölüm fragmanı ise nefes kesti. Heyecanı kat kat arttıran fragmana "Biz bu memlekette insanca ve kardeşçe yaşayacağız" sözleri damga vurdu. "Haneye tecavüz" ve "kasten adam öldürme" suçlarından hakim karşısına çıkan Demir Yaman'ın akıbeti ise merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm fragmanı…
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölüm fragmanıyla nefes kesti. Son bölümün ardından merakla beklenen fragmana "Biz bu memlekette insanca ve kardeşçe yaşayacağız" sözleri damga vurdu. Peki son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…
94. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yolda kaza yapanın Züleyha olduğunu görünce şaşıran Ümit, arkasını dönüp gitmek ister ama o sırada gelen başka otomobiller de olunca, vicdanına yenik düşerek Züleyha'yı ölüme terk etmek yerine kurtarır. Züleyha hastaneye yetiştirilir ama durumu ağırdır ve maalesef bebeğini kaybeder!
KAZA MI? CİNAYET TEŞEBBÜSÜ MÜ?
Lütfiye, Fekeli'ye Fikret ve Müjgan hakkındaki fikrini sorar. Fekeli de aşka saygısının sonsuz olduğunu ama Fikret hakkında şüpheleri olduğunu anlatır. Ümit ile ilişkisini ve Bahtiyar'ın da Adana'ya gelişindeki tuhaflığı konuşurlarken, Züleyha'nın kaza haberi gelir. Fekeli, tam da şüphelerinin üstüne gelen haber ile olayı soruşturmaya başlar.
DEMİR İÇİN SINIR ÇOKTAN AŞILDI! FİKRET İLE ARTIK CAN DÜŞMANLAR!
Sabah evden bebek haberinin sevinci ile çıkan Demir, değirmeni almak üzere gider. Tam da sevinçli haberin kutlamasını yaparken, Züleyha'nın haberini alır. Hastaneye adeta uçarak yetişen Demir için de tek şüpheli Fikret'tir! Önünde jandarmanın bile duramayacağı bir sinir ile eline silahını alır.
SEVDA VE ÜMİT NE YAPACAK?
Sevda ve Ümit, geçmişin yaralarını sarmak için buluşurlar. Yaşananları konuşurlar. Henüz kimse ikisinin anne kız olduğunu bilmiyordur. Bir süre daha böyle kalmasına karar verirler. Ümit, Demir'den vazgeçmeye niyetli değildir. Zaman içinde bu tutkusu daha tehlikeli bir hal alacaktır.