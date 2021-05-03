RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Asiye’nin zor anları! Kardeşlerim 12. bölüm 2. fragman: “Bugün annemsiz ilk Anneler Günü...”

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim dizisi, yayınlanan 11. Bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Suzan'ın Ömer'in oğlu olduğunu öğrendiği son bölümün ardından dizi izleyicileri, yeni bölüm fragmanlarını merakla beklemeye başladı. Yayınlanan 12. Bölüm fragmanı heyecanı arttırırken 2. fragman da geldi. Asiye'nin "Bugün annemsiz ilk Anneler Günü..." sözleri ise Kardeşlerim 12. bölüm 2. fragmanına damga vurdu. İşte detaylar…

03.05.2021 23:23 - Son Güncelleme: 03.05.2021 23:23
Asiye’nin zor anları! Kardeşlerim 12. bölüm 2. fragman: “Bugün annemsiz ilk Anneler Günü...”

Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Asiye’nin zor anları! Kardeşlerim 12. bölüm 2. fragman: “Bugün annemsiz ilk Anneler Günü...”

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim, son bölümüyle izleyicilerden tam not alırken yayınlanan 12. bölüm 2. fragmanıyla ise heyecanı kat kat arttırdı.

Asiye’nin zor anları! Kardeşlerim 12. bölüm 2. fragman: “Bugün annemsiz ilk Anneler Günü...”

11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalır.

Asiye’nin zor anları! Kardeşlerim 12. bölüm 2. fragman: “Bugün annemsiz ilk Anneler Günü...”

Harika, Asiye'yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yapar.

Asiye’nin zor anları! Kardeşlerim 12. bölüm 2. fragman: “Bugün annemsiz ilk Anneler Günü...”

Doruk'un ise bu olaya tavrı herkesi şaşkına çevirir.