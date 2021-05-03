Asiye’nin zor anları! Kardeşlerim 12. bölüm 2. fragman: “Bugün annemsiz ilk Anneler Günü...”

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim, son bölümüyle izleyicilerden tam not alırken yayınlanan 12. bölüm 2. fragmanıyla ise heyecanı kat kat arttırdı.