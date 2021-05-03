Asiye’nin zor anları! Kardeşlerim 12. bölüm 2. fragman: “Bugün annemsiz ilk Anneler Günü...”
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim dizisi, yayınlanan 11. Bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Suzan'ın Ömer'in oğlu olduğunu öğrendiği son bölümün ardından dizi izleyicileri, yeni bölüm fragmanlarını merakla beklemeye başladı. Yayınlanan 12. Bölüm fragmanı heyecanı arttırırken 2. fragman da geldi. Asiye'nin "Bugün annemsiz ilk Anneler Günü..." sözleri ise Kardeşlerim 12. bölüm 2. fragmanına damga vurdu. İşte detaylar…
Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.