Deha final bölümü ne zaman? Show TV’nin Deha dizisi bitiyor mu, neden yok?

Show TV ekranlarında her Pazar izleyicileriyle buluşan Deha dizisinin final bölümü tarihi belli oldu. Aras Bulut İynemli, geçirdiği kaza sonrası ayağındaki sakatlığa rağmen çekimlere devam etmişti. Pazar günü yayınlanan bölümde Devran'ın Sofi'yi vurmasının ardından nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Peki Deha final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte tarihi…

DEHA DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Deha'nın 30. bölümünde, Devran, planlarını hayata geçirirken Sofi'nin vurulmasıyla büyük bir sarsıntı yaşar ve intikam listesinde değişiklik yapmak zorunda kalır. Cengiz'in muhbir olduğunu öğrenen Devran, bu bilgiyi kullanarak İskender'i tuzağa düşürmeye karar verir. Sofi'nin intikamını, onun arzuladığı şekilde almayı başarır. Bu süreçte Karga, İmre ile Devran hakkında yüzleşir. Ancak Devran, bu yüzleşmeyi duyduğunda her şeyi altüst eder ve Karga ile sert bir şekilde karşı karşıya gelir. Sonunda, Devran, Karga'nın kaçışının imkansız olacağı bir düşman yaratmayı başarır.

(Kaynak: Deha dizisi)