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Deha final bölümü ne zaman? Show TV’nin Deha dizisi bitiyor mu, neden yok?

Show Tv'de yayınlanan Deha dizisinin final bölümü seyirciler tarafından takip ediliyor. Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Uğur Polat ve Taner Ölmez gibi ünlü isimleri oynadığı Deha dizisinin final tarihi merak ediliyor. Peki Deha bitiyor mu, neden final yapıyor? İşte dizi hakkında son durum.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 12:32 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 12:32
Deha final bölümü ne zaman? Show TV’nin Deha dizisi bitiyor mu, neden yok?

Show TV ekranlarında her Pazar izleyicileriyle buluşan Deha dizisinin final bölümü tarihi belli oldu. Aras Bulut İynemli, geçirdiği kaza sonrası ayağındaki sakatlığa rağmen çekimlere devam etmişti. Pazar günü yayınlanan bölümde Devran'ın Sofi'yi vurmasının ardından nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Peki Deha final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte tarihi…

Deha final bölümü ne zaman? Show TV’nin Deha dizisi bitiyor mu, neden yok?

DEHA FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Deha dizisi 31. bölümle 18 Mayıs'ta final yapacak. Bu pazar yayımlanacak bölüm, dizinin son bölümü olacak.

Deha final bölümü ne zaman? Show TV’nin Deha dizisi bitiyor mu, neden yok?

DEHA DİZİSİ NEDEN BİTİYOR?

Aras Bulut İynemli'nin kazadan sonra iyileşmeden çekimlere devam etmesi, dizinin final yapacağına dair söylentilere yol açtı. Ancak dizinin final yapma sebebi kesin olarak açıklanmadı.

Deha final bölümü ne zaman? Show TV’nin Deha dizisi bitiyor mu, neden yok?

DEHA DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Deha'nın 30. bölümünde, Devran, planlarını hayata geçirirken Sofi'nin vurulmasıyla büyük bir sarsıntı yaşar ve intikam listesinde değişiklik yapmak zorunda kalır. Cengiz'in muhbir olduğunu öğrenen Devran, bu bilgiyi kullanarak İskender'i tuzağa düşürmeye karar verir. Sofi'nin intikamını, onun arzuladığı şekilde almayı başarır. Bu süreçte Karga, İmre ile Devran hakkında yüzleşir. Ancak Devran, bu yüzleşmeyi duyduğunda her şeyi altüst eder ve Karga ile sert bir şekilde karşı karşıya gelir. Sonunda, Devran, Karga'nın kaçışının imkansız olacağı bir düşman yaratmayı başarır.

(Kaynak: Deha dizisi)

Deha final bölümü ne zaman? Show TV’nin Deha dizisi bitiyor mu, neden yok?
Deha final bölümü ne zaman? Show TV’nin Deha dizisi bitiyor mu, neden yok?
Deha final bölümü ne zaman? Show TV’nin Deha dizisi bitiyor mu, neden yok?
Deha final bölümü ne zaman? Show TV’nin Deha dizisi bitiyor mu, neden yok?