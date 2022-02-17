Yalnız Kurt 4. yeni bölümde ok yaydan çıkıyor! 15 Temmuz gecesi dengeler değişti, hain Hilmi Kopanlı devletin adaletine mi teslim edilecek?
Yalnız Kurt 4. yeni bölümde ok yaydan çıkıyor! 15 Temmuz gecesi dengeler değişti. Davut, hain Hilmi Kopanlı'yı devletin adaletine mi teslim edecek yoksa başka bir planı mı var? Yalnız Kurt 4. yeni bölüm fragmanı heyecanı doruklara çıkardı. İşte Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisi 4. bölümde yaşanacaklar...
Yalnız Kurt 4. yeni bölümde ok yaydan çıkıyor! 15 Temmuz gecesi dengeler değişti, hain Hilmi Kopanlı devletin adaletine mi teslim edilecek?
YALNIZ KURT 4.BÖLÜM
Altay, yayından fırlayan ok gibi hedefine gitmektedir. Kardeşinin intikamını almak için yanıp tutuşan Sare, Altay'ın da Doğan'ın peşini bırakmayacağını görür. İkili arasında ilk duygular filizlenir. Bir aşk mı doğuyor? Herkes Hilmi Kopanlı'nın peşinde, onu aramaktadır. Kopanlı Hilmi ise,
Davut'un odunluğundadır. Davut adamı sorgular. Yıldırım Projesi'yle ilgili yeni gerçekler ortaya çıkar. Mira, Nizam ve Doğan arasında, Hilmi Kopanlı bulunmadıkça ipler daha da gerilmekte ve yeni anlaşmalar masaya yatırılmaktadır. Altay öngörüleri sayesinde yaptığı planlarla Doğan'ın güvenini daha da kazanır ve örgütün içinde adımlar atar.