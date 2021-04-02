Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ından müjdeli haber! Yeni dizisi belli oldu! Yine fırtınalar estirecek!
ATV'nin Perşembe akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ından müjdeli haber geldi. Züleyha ile olan büyük aşkı ve Demir ile olan büyük kavgası ile ilgiyle izlenen başrol oyuncusu Uğur Yılmaz geçirdiği kaza sonucu ölerek Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etmiş ve sevenlerini oldukça üzmüştü. Şimdi ise mutlu eden haber geldi ve Uğur Güneş'in yeni dizisi belli oldu. Uğur Güneş yeni dizideki rolü ile yine fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar…
ATV'nin Perşembe akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ından müjdeli haber geldi. Züleyha ile olan büyük aşkı ve Demir ile olan büyük kavgası ile ilgiyle izlenen başrol oyuncusu Uğur Yılmaz geçirdiği kaza sonucu ölerek Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etmiş ve sevenlerini oldukça üzmüştü. Şimdi ise mutlu eden haber geldi ve Uğur Güneş'in yeni dizisi belli oldu. Uğur Güneş yeni dizideki rolü ile yine fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar…
Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Uğur Güneş canlandırdığı Yılmaz karakteri ile oldukça benimsenmiş ve izleyiciler tarafından çok sevilmişti. Bir Zamanlar Çukurova'ya geçtiğimiz aylarda veda edince sevenlerini üzse de şimdi mutlu bir haber geldi ve yeni proje sinyalleri heyecan yarattı. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Uğur Güneş yine fırtınalar estirmeye hazırlanıyor ve hangi projeyle ekrana geleceği merak edildi. İşte ayrıntılar…