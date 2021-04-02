Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ından müjdeli haber! Yeni dizisi belli oldu! Yine fırtınalar estirecek!

ATV'nin Perşembe akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ından müjdeli haber geldi. Züleyha ile olan büyük aşkı ve Demir ile olan büyük kavgası ile ilgiyle izlenen başrol oyuncusu Uğur Yılmaz geçirdiği kaza sonucu ölerek Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etmiş ve sevenlerini oldukça üzmüştü. Şimdi ise mutlu eden haber geldi ve Uğur Güneş'in yeni dizisi belli oldu. Uğur Güneş yeni dizideki rolü ile yine fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar…