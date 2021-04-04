Bir Zamanlar Çukurova’da ayrılık iddiaları! O isim diziye veda mı ediyor? Ortalığı karıştırmıştı!

ATV'de Perşembe akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık iddiaları ortalığı karıştırdı. İzlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'da bir ayrılık daha mı yaşanacak, izleyiciler merakla gündemde bu konuyu araştırır oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisine katıldığı günlerde ortalığı karıştırmıştı ve sevenlerinin üzüleceği sevmeyenlerinin ise sevineceği O isim diziye veda mı ediyor? İşte fenomen diziden ayrılacağı gündemde sıklıkla konuşulan o isim…