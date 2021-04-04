Bir Zamanlar Çukurova’da ayrılık iddiaları! O isim diziye veda mı ediyor? Ortalığı karıştırmıştı!
ATV'de Perşembe akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık iddiaları ortalığı karıştırdı. İzlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'da bir ayrılık daha mı yaşanacak, izleyiciler merakla gündemde bu konuyu araştırır oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisine katıldığı günlerde ortalığı karıştırmıştı ve sevenlerinin üzüleceği sevmeyenlerinin ise sevineceği O isim diziye veda mı ediyor? İşte fenomen diziden ayrılacağı gündemde sıklıkla konuşulan o isim…
ATV'de Perşembe akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık iddiaları ortalığı karıştırdı. İzlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'da bir ayrılık daha mı yaşanacak, izleyiciler merakla gündemde bu konuyu araştırır oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisine katıldığı günlerde ortalığı karıştırmıştı ve sevenlerinin üzüleceği sevmeyenlerinin ise sevineceği O isim diziye veda mı ediyor? İşte fenomen diziden ayrılacağı gündemde sıklıkla konuşulan o isim…
Perşembe günleri izleyicileri ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'da başrol oyuncularından Yılmaz ve Hünkar Hanım'ın ayrılmasının ardından bir ismin daha projeye veda edileceği konuşuluyor. ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bu kez Müjgan karakterine hayat veren Züleyha'yla Yılmaz için sürekli savaşan, tuzaklar kuran Melike İpek Yalova'nın ayrılacağı konuşuluyor. Diziye katılan Fikret ile yakınlaşmaya başlayan Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı gerçekten veda mı edecek?