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Bir Zamanlar Çukurova’da ayrılık iddiaları! O isim diziye veda mı ediyor? Ortalığı karıştırmıştı!

ATV'de Perşembe akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık iddiaları ortalığı karıştırdı. İzlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'da bir ayrılık daha mı yaşanacak, izleyiciler merakla gündemde bu konuyu araştırır oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisine katıldığı günlerde ortalığı karıştırmıştı ve sevenlerinin üzüleceği sevmeyenlerinin ise sevineceği O isim diziye veda mı ediyor? İşte fenomen diziden ayrılacağı gündemde sıklıkla konuşulan o isim…

04.04.2021 17:55 - Son Güncelleme: 04.04.2021 17:57
Bir Zamanlar Çukurova’da ayrılık iddiaları! O isim diziye veda mı ediyor? Ortalığı karıştırmıştı!

ATV'de Perşembe akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık iddiaları ortalığı karıştırdı. İzlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'da bir ayrılık daha mı yaşanacak, izleyiciler merakla gündemde bu konuyu araştırır oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisine katıldığı günlerde ortalığı karıştırmıştı ve sevenlerinin üzüleceği sevmeyenlerinin ise sevineceği O isim diziye veda mı ediyor? İşte fenomen diziden ayrılacağı gündemde sıklıkla konuşulan o isim…

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Bir Zamanlar Çukurova’da ayrılık iddiaları! O isim diziye veda mı ediyor? Ortalığı karıştırmıştı!

Perşembe günleri izleyicileri ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'da başrol oyuncularından Yılmaz ve Hünkar Hanım'ın ayrılmasının ardından bir ismin daha projeye veda edileceği konuşuluyor. ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bu kez Müjgan karakterine hayat veren Züleyha'yla Yılmaz için sürekli savaşan, tuzaklar kuran Melike İpek Yalova'nın ayrılacağı konuşuluyor. Diziye katılan Fikret ile yakınlaşmaya başlayan Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı gerçekten veda mı edecek?

Bir Zamanlar Çukurova’da ayrılık iddiaları! O isim diziye veda mı ediyor? Ortalığı karıştırmıştı!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA MÜJGAN DİZİYE VEDA MI EDİYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir Zamanlar Çukurova'da sezon sonuna doğru bir ayrılık daha yaşanacak. Dizinin Müjgan'ı Melike İpek Yalova projeye veda edecek.

Bir Zamanlar Çukurova’da ayrılık iddiaları! O isim diziye veda mı ediyor? Ortalığı karıştırmıştı!

Güzel oyuncunun hakkında daha önce de ayrılık söylentisi çıkmış ancak bu sezon sonuna kadar anlaşmasının olduğu öğrenilmişti fakat,

Bir Zamanlar Çukurova’da ayrılık iddiaları! O isim diziye veda mı ediyor? Ortalığı karıştırmıştı!

Bu tarih biraz öne alındı. Yalova 100. bölümde sezon finali yapması planlanan dizinin son haftalarına doğru ekibe veda edecek.