Çok Güzel Hareketler'den Yalı Çapkını skeci! Parodisi sosyal medyayı kırdı geçirdi! 'Bileeesiiinn' Ferit ve Seyran'ın taklitleri çok konuşuldu!
Star TV'de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi son zamanların en çok izlenen yapımlarının başında geliyor. Her hafta Cuma günü yayınlanan fenomen dizinin parodisi yapıldı. Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölümünde Yalı Çapkını skeci yer alıyor. Sosyal medyada gündem olan skeçle ilgili peş peşe yorumlar geldi. İşte detaylar...
29.11.2022 19:59 - Son Güncelleme: 29.11.2022 19:59
Çok Güzel Hareketler'den Yalı Çapkını skeci geliyor. Eser Yenenler'in sunumuyla ekrana gelen, Yılmaz Erdoğan'ın öğrencilerinin yer aldığı eğlence programının yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki neler olacak?
Yeni kuşak BKM Mutfak oyuncularının güldüren skeçleri ile her hafta Star'da yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 programının gelecek haftaki bölümünde izleyenler Yalı Çapkını süpriziyle karşılacak.
Sosyal meydada yer alan iddiaya göre Çok Güzel Hareketler 2 programının yeni bölümünde Yalı Çapkını skeci yer alıyor.
Ekranın en sevilen dizilerinden Star TV'nin dizisi Yalı Çapkını'nın skeci yayınlanacak! Bu haberin sosyal medyaya düşmesinin ardından izleyicileri büyük bir merak ve heyecan sardı!