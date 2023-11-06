'Kim Milyoner Olmak İster?'e damga vuran Filistin sorusu! 21. yüzyılda Müslüman soykırımına dikkat çekti! Kenan İmirzalıoğlu...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Yarışmacı Eyüp İşler'e yöneltilen 1 milyon değerindeki " İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?" sorusu ise Kim Milyoner Olmak İster'e adeta damga vurdu. İşte sorunun cevabı ve Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde dikkat çeken anlar...