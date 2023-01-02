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Cinsel içerikli mesajlarını itiraf etmişti! Müge Anlı sapık Sinan Sardoğan olayında şok gelişmeler! Meğer Arife Gökçe'nin kaybında 2 pantolonunu...

Müge Anlı Sinan olayı günlerdir Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Yaşadığı köyde neredeyse tüm yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkan Sinan'ın 5 çocuk ve 12 torunu olan Arife Gökçe'nin kaybıyla bir ilişkisi var mı merak ediliyor. Müge Anlı İle Tatlı Sert programında günlerdir kayıp olarak aranan Arife Gökçe'nin nerede olduğu, ölü mü sağ mı olduğu araştırılırken tüm işaretler Sinan'ı gösteriyor. Peki Müge Anlı Sapık Sinan olayı nedir, ne oldu? Arife Gökçe bulundu mu? Arife Gökçe öldü mü, yaşıyor mu? İşte son gelişmeler...

02.01.2023 17:38 - Son Güncelleme: 02.01.2023 17:52
Cinsel içerikli mesajlarını itiraf etmişti! Müge Anlı sapık Sinan Sardoğan olayında şok gelişmeler! Meğer Arife Gökçe’nin kaybında 2 pantolonunu..

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında gündeme gelen Arife Gökçe kaybında kilit isim Sinan Sardoğan ile ilgili şoke eden gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 2 Ocak 2022 tarihli yayında Sinan Sardoğan'ın Gökçe'nin kaybolduğu gün 2 pantolonunu yaktığı ortaya çıktı.

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Cinsel içerikli mesajlarını itiraf etmişti! Müge Anlı sapık Sinan Sardoğan olayında şok gelişmeler! Meğer Arife Gökçe’nin kaybında 2 pantolonunu..

"BU NEDEN HALA DIŞARIDA"

Duydukları karşısında sinirlenen Müge Anlı "Bu neden hala dışarıda" ifadelerini kullanırken, Sinan Sardoğan olay günü eşyalarını yıkadığını itiraf etti. Meğer pantolonunu yakmış! İşte detaylar...

Cinsel içerikli mesajlarını itiraf etmişti! Müge Anlı sapık Sinan Sardoğan olayında şok gelişmeler! Meğer Arife Gökçe’nin kaybında 2 pantolonunu..

5 çocuk ve 12 torunu olan Arife Gökçe günlerdir aranıyor. Ailesinin şüphelendiği komşusu Sinan hakkında iğrenç itiraflar tüm Türkiye'yi şoke etmişti.

Cinsel içerikli mesajlarını itiraf etmişti! Müge Anlı sapık Sinan Sardoğan olayında şok gelişmeler! Meğer Arife Gökçe’nin kaybında 2 pantolonunu..

Gökçe ile aynı köyde yaşayan Sinan isimli bir erkeğin yaşlı kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkmıştı. Sinan da bu iddiayı kabul etmişti ve mesajları Mustafa'nın kendisine attırdığını söylemişti.

Cinsel içerikli mesajlarını itiraf etmişti! Müge Anlı sapık Sinan Sardoğan olayında şok gelişmeler! Meğer Arife Gökçe’nin kaybında 2 pantolonunu..

Ardından da telefonla bağlanan Sinan'ın kardeşi Serap, söyledikleriyle herkesi şoke etmişti. Serap Bayrak, öz abisi Sinan'ın kendisine de cinsel içerikli mesajlar attığını anlatmıştı.

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