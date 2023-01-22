Cinsel içerikli mesaj itirafıyla Müge Anlı’yı çıldırtmıştı! Hakkında ’öldü’ iddiaları ortaya atılan Sinan Sardoğan: ’’Barışmak istedim ama...’’

Arife Gökçe - Sinan Sardoğan olayında flaş detaylar ve son gelişmeler! Türkiye'nin yakından takip ettiği olaya ilişkin vatandaşlar ''Yeni gelişme var mı? Arife Gökçe bulundu mu? Sinan Sardoğan nerede, ne oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı.