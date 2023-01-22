Cinsel içerikli mesaj itirafıyla Müge Anlı'yı çıldırtmıştı! Hakkında 'öldü' iddiaları ortaya atılan Sinan Sardoğan: ''Barışmak istedim ama...''
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Arife Gökçe - Sinan Sardoğan olayında program boyunca dikkat çeken detayları haberimizde derledik. Halen ölü ve ya sağ bulunamayan Arife Gökçe'ye ne olduğu merak edilirken, şüpheli Sinan Sardoğan'ın tutuklu kaldığı cezaevinde öldüğü iddia edilmişti. İddialar üzerinde açıklama gelmiş ve Sardoğan'ın ölmediği, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı.
Arife Gökçe - Sinan Sardoğan olayında flaş detaylar ve son gelişmeler! Türkiye'nin yakından takip ettiği olaya ilişkin vatandaşlar ''Yeni gelişme var mı? Arife Gökçe bulundu mu? Sinan Sardoğan nerede, ne oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı.
Hafta içi her gün ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Arife Gökçe - Sinan Sardoğan olayı damga vurmuştu. Tokat'ta yaşayan yaşlı kadın haftalardır bulunamıyor. Köydeki bir çok yaşlı kadına cinsel içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan Arife Gökçe olayında baş şüpheli olarak biliniyor.
Sinan Sardoğan programda Arife Gökçe'nin kaybında bir ilişkisinin olmadığını iddia ederken, program boyunca söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirdi.
64 yaşındaki 5 çocuk annesi Arife Gökçe'nin kaybolduğu gün hem Gökçe'yi hem eşini aradığını kabul eden Sinan Sardoğan, neden aradığı sorulunca, barışmak için aradığını başka gayesinin olmadığını ama telefonunun açılmadığını söyledi.