Çukur'un kadrosu birer birer dağılıyor! Biri zaten ayrılmıştı ikisi hala orada! Kubilay Aka, Necip Memili'den sonra sıra

Çukur dizisi final için gün sayarken kadrosunda yer alan oyuncuların yeni projeleri de belli olmaya devam ediyor. Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur dizisinde Celasun karakteriyle izleyici tarafından sevilen ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın yeni sezonda yer alacağı proje belli oldu. Kubilay Aka Show TV ekranlarında yakında izleyici karşısına çıkacak olan Cam Tavanlar isimli dizide başrol oynayacak. Necip Memili ise yeni sezonda Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisiyle anlaşmıştı. Son olarak dizide Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez'in yeni projesi de netlik kazandı.

25.05.2021 15:05 - Son Güncelleme: 25.05.2021 15:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





