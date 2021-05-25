Vav TV İzle

Çukur'un kadrosu birer birer dağılıyor! Biri zaten ayrılmıştı ikisi hala orada! Kubilay Aka, Necip Memili'den sonra sıra

Çukur dizisi final için gün sayarken kadrosunda yer alan oyuncuların yeni projeleri de belli olmaya devam ediyor. Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur dizisinde Celasun karakteriyle izleyici tarafından sevilen ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın yeni sezonda yer alacağı proje belli oldu. Kubilay Aka Show TV ekranlarında yakında izleyici karşısına çıkacak olan Cam Tavanlar isimli dizide başrol oynayacak. Necip Memili ise yeni sezonda Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisiyle anlaşmıştı. Son olarak dizide Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez'in yeni projesi de netlik kazandı.

25.05.2021 15:05 - Son Güncelleme: 25.05.2021 15:12
Çukur'un kadrosu birer birer dağılıyor! Biri zaten ayrılmıştı ikisi hala orada! Kubilay Aka, Necip Memili'den sonra sıra

Çukur dizisinde Celasun karakteriyle karşımızda olan Kubilay Aka geçtiğimiz haftalarda diziye veda eden isimlerden olmuştu. Çukur'dan projeden ayrılan Kubilay Aka Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Cam Tavanlar isimli diziyle izleyici karşısına çıkacak. Dizide en sevilen karakterlerden birisi olan Cumali Koçovalı'yı oynayan Necip Memili'ye yeni sezon için teklifler geliyordu. Ünlü oyuncu Çukur'un final yapması nedeniyle Kanunsuz Topraklar dizisiyle anlaştı. Son olarak Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in yeni projesinin netleştiği konuşuluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çukur'un kadrosu birer birer dağılıyor! Biri zaten ayrılmıştı ikisi hala orada! Kubilay Aka, Necip Memili'den sonra sıra

KUBİLAY AKA'NIN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Çukur dizisinde Celasun karakteriyle karşımızda olan Kubilay Aka geçtiğimiz haftalarda diziye veda eden isimlerden olmuştu.

Çukur'un kadrosu birer birer dağılıyor! Biri zaten ayrılmıştı ikisi hala orada! Kubilay Aka, Necip Memili'den sonra sıra

Kubilay Aka'nın maskeli kişi tarafından arabanın içerisinde boğularak öldürülmesi izleyicileri şok etmişti.

Çukur'un kadrosu birer birer dağılıyor! Biri zaten ayrılmıştı ikisi hala orada! Kubilay Aka, Necip Memili'den sonra sıra

Çukur dizisinin final yapacak olması nedeniyle projeden ayrılan Kubilay Aka'ın yeni projesi belli oldu.

Çukur'un kadrosu birer birer dağılıyor! Biri zaten ayrılmıştı ikisi hala orada! Kubilay Aka, Necip Memili'den sonra sıra

Ünlü oyuncu yine Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Cam Tavanlar isimli diziyle izleyici karşısına çıkacak.