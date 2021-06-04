Celaleddin oyununu kurdu! Bozkır Arslanı Celaleddin’de nefes kesen sahne: Türkan Hatun’a meydan okudu

Celaleddin'in gelişi Türkan Hatun'un kampında büyük şaşkınlığa sebep oldu. Celaleddin atından inip "Ben Celaleddin Mengüberdi'yim. Bu kılıcı hepiniz hatırlıyorsunuz. Üzerinde kafirlerin gözyaşı ve Müslümanların duaları var. Ben bu kılıcı Cengiz Han'a saklıyorum. Siz bununla babamı öldürmemi istiyorsunuz. Ben bu kılıçla cihanı fethedeceğim. Siz bununla büyük validemle savaşmamı bekliyorsunuz. Allah'a yemin olsun ki buraya barış için geldim" dedi ve kılıcını toprağa sapladı.