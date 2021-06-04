Celaleddin oyununu kurdu! Bozkır Arslanı Celaleddin’de nefes kesen sahne: Türkan Hatun’a meydan okudu
Celaleddin oyununu kurdu! Bozkır Arslanı Celaleddin'de nefes kesen sahne… Atv'nin sevilen dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen üçüncü bölümünde, Timur Melik'in gönderdiği haberci vasıtasıyla orduların son durumundan haberdar olan Celaleddin; iç savaşın önüne geçebilmek için Türkan Hatun'un kampına gitti, babaannesinin ve yanında saf tutanların karşısına dikilerek meydan okudu. O anlar ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Celaleddin'in Türkan Hatun'a meydan okuduğu sahne…
Celaleddin'in gelişi Türkan Hatun'un kampında büyük şaşkınlığa sebep oldu. Celaleddin atından inip "Ben Celaleddin Mengüberdi'yim. Bu kılıcı hepiniz hatırlıyorsunuz. Üzerinde kafirlerin gözyaşı ve Müslümanların duaları var. Ben bu kılıcı Cengiz Han'a saklıyorum. Siz bununla babamı öldürmemi istiyorsunuz. Ben bu kılıçla cihanı fethedeceğim. Siz bununla büyük validemle savaşmamı bekliyorsunuz. Allah'a yemin olsun ki buraya barış için geldim" dedi ve kılıcını toprağa sapladı.