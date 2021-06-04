Bozkır Arslanı Celaleddin aksiyon sahneleriyle nefesleri kesti! Celaleddin Haşhaşilerin mekanına baskın yaptı

Yayın hayatına geçtiğimiz haftalarda başlayan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Bozkır Arslanı Celaleddin, bu akşam yayınlanan bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Atv'nin sevilen dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen üçüncü bölümünde, ağabeyi Celaleddin'e yardım etmek isteyen Şehzade Ak Şah, Haşhaşiler konusundaki bilgisini kullanarak örgütün Gürgenç'teki buluşma yerini tespit etti. O anlar soluksuz izlendi. İşte detaylar…

04.06.2021 23:01 - Son Güncelleme: 04.06.2021 23:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





