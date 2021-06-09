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Büyük sırlar ortaya çıkıyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova 100. bölümünde yaşanacak olaylar…

Büyük sırlar ortaya çıkıyor! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 100. bölümüyle bu hafta izleyici karşısına çıkacak. Yayınlandığı ilk günden bu yana heyecanla takip edilen dizinin izleyicileri, bu özel bölümünde hikayenin ve karakterlerin yine pek çok kırılma noktasına şahitlik edecek. Anaların evlat, aşıkların sevda sınavlarından geçtiği dizide, bu hafta yine ağır hesaplaşmalar, ortaya çıkan büyük sırlar yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki Bir Zamanlar Çukurova 100. Bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar…

09.06.2021 17:30 - Son Güncelleme: 09.06.2021 17:48
Büyük sırlar ortaya çıkıyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova 100. bölümünde yaşanacak olaylar…

Başrollerini Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicisinden tam not aldı. Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. Peki Bir Zamanlar Çukurova 100. Bölümünde neler yaşanacak? İşte ipuçları…

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Büyük sırlar ortaya çıkıyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova 100. bölümünde yaşanacak olaylar…

SEVDA ARTIK SADECE KIZINI KORUMANIN PEŞİNDE!
Sevda kızını korumak için, her şeyi göze alır. Konaktan para alıp, onu İstanbul'a götürecektir. Ama işler planlandığı gibi gitmeyince, Sevda için de zor günler başlayacaktır.

Büyük sırlar ortaya çıkıyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova 100. bölümünde yaşanacak olaylar…

Demir için de Züleyha için de artık Sevda, yuvalarını dağıtmak için gizli planlar yapan bir düşmandır! Ailenin büyüğü olarak gördüğü saygıyı kaybedip bir yabancıya dönüşecektir!

Büyük sırlar ortaya çıkıyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova 100. bölümünde yaşanacak olaylar…

ÜMİT HAYATINI HİÇE SAYARAK BEBEĞİ DOĞURMAK İSTİYOR
Demir, Ümit'in bebeği doğurmaması için her yolu denemeye kararlıdır! Züleyha, bebeği konakta büyütmeyi bile teklif etse Demir'in öfkesi yine tüm Çukurova'yı saracak, Ümit'i dört koldan arayıp bulacaktır! Tüm bu koşturmaca içinde, Sevda, elindeki tek kozu, Züleyha ile ortak oldukları suçu ortaya atar! Bu arada, Demir ve Züleyha henüz bilmese de, Betül ve Şermin de diğer cepheye yardıma başlayacaktır!

Büyük sırlar ortaya çıkıyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova 100. bölümünde yaşanacak olaylar…

FEKELİ KONAĞINA YİNE BİR ATEŞ DÜŞER!
Yamanlar, kelimenin tam anlamıyla birbirlerine düşmüşken, şehri donatan ilanlarla Ümit'i ve Sevda'yı kapı dışarı eden Fekeli, konuyla daha fazla ilgilenecek vakit bulamayacaktır. Müjgan'ın kaybının ardından, tüm intikam yeminlerini toprağa gömen Fikret, şimdi kendini bambaşka bir mücadelenin içinde bulacaktır. Önce kapılarını çalan bir avukat sonra da Kerem Ali'nin yaşam mücadelesi içine düşmesi, Fikret, Fekeli ve Lütfiye'nin ocağına da kalbine de yeniden ateş düşürecektir!