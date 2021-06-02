Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı: Türkan Hatun 'Sabbahiler'in hedefinde...
Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı heyecanın dozunu arttırdı. Türkan Hatun 'Sabbahiler'in hedefinde... Türkiye'nin kanalı Atv'den efsane bir dizi daha geldi. Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölümü ile cuma akşamı yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Muhteşem prodüksiyonu, heyecan yüklü öyküsü ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin hangi dönemi anlatıyor? İşte tarihe ışık tutan dizide bu hafta yaşanacaklar...
CENGİZ HAN DÜŞMANINI ZAYIFLATMA AMACINDA
Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi sürerken, Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozulmuştur. Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya uğraş verirken, Vezir Şemseddin saraya sızan casusu bulmak için araştırma yapmaya başlar.
Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İzlemek için tıklayın!
CELALEDDİN GÜÇLER ARASINDA DENGEYİ BULMAYA ÇALIŞIYOR
Türkan Hatun itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır. Sultan Alaeddin'e sadık askerler ile Türkan Hatun'a bağlılığını bildiren Kıpçak komutanlar arasındaki dengeyi bulmaya çalışan Celaleddin ise yaklaşan savaşın yaratacağı yıkımın önüne geçmeye uğraşmaktadır.