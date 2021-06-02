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Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor⁣! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı: Türkan Hatun 'Sabbahiler'in hedefinde...

Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor⁣! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı heyecanın dozunu arttırdı. Türkan Hatun 'Sabbahiler'in hedefinde... Türkiye'nin kanalı Atv'den efsane bir dizi daha geldi. Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölümü ile cuma akşamı yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Muhteşem prodüksiyonu, heyecan yüklü öyküsü ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin hangi dönemi anlatıyor? İşte tarihe ışık tutan dizide bu hafta yaşanacaklar...

02.06.2021 14:22 - Son Güncelleme: 02.06.2021 14:38
Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor⁣! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı: Türkan Hatun 'Sabbahiler'in hedefinde...

TÜRKAN HATUN 'SABBAHİLER'İN HEDEFİNDE!

Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor⁣! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı heyecanın dozunu arttırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor⁣! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı: Türkan Hatun 'Sabbahiler'in hedefinde...

CENGİZ HAN DÜŞMANINI ZAYIFLATMA AMACINDA

Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi sürerken, Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozulmuştur. Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya uğraş verirken, Vezir Şemseddin saraya sızan casusu bulmak için araştırma yapmaya başlar.

Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İzlemek için tıklayın!

Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor⁣! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı: Türkan Hatun 'Sabbahiler'in hedefinde...

Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyar.

Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor⁣! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı: Türkan Hatun 'Sabbahiler'in hedefinde...

CELALEDDİN GÜÇLER ARASINDA DENGEYİ BULMAYA ÇALIŞIYOR

Türkan Hatun itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır. Sultan Alaeddin'e sadık askerler ile Türkan Hatun'a bağlılığını bildiren Kıpçak komutanlar arasındaki dengeyi bulmaya çalışan Celaleddin ise yaklaşan savaşın yaratacağı yıkımın önüne geçmeye uğraşmaktadır.

Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor⁣! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı: Türkan Hatun 'Sabbahiler'in hedefinde...

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR?

Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği Bozkır Arslanı Celaleddin, Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celalettin Harzemşah'ın hayatını anlatıyor.