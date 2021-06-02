Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor⁣! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı: Türkan Hatun 'Sabbahiler'in hedefinde...

Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor⁣! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı heyecanın dozunu arttırdı. Türkan Hatun 'Sabbahiler'in hedefinde... Türkiye'nin kanalı Atv'den efsane bir dizi daha geldi. Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölümü ile cuma akşamı yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Muhteşem prodüksiyonu, heyecan yüklü öyküsü ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin hangi dönemi anlatıyor? İşte tarihe ışık tutan dizide bu hafta yaşanacaklar...

02.06.2021 14:22 - Son Güncelleme: 02.06.2021 14:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





