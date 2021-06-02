Sefirin Kızı dizisideki oyunculuğu ile gönüllere taht kurmuştu! Yeni projesi belli oldu! Rol arkadaşı ise…

Biten dizilerin ardından oyuncuların yeni projeleri de belli olmaya başladı. Star TV'de severek izlenen Sefirin Kızı dizisi yakın zamanda final yaptı ve oyuncular yeni rotalarını çiziyor. Sefirin Kızı dizisideki oyunculuğu ile gönüllere taht kurmuştu ve hayranlarını sevindiren haber geldi. Yeni projesindeki rol arkadaşı da belli oldu. Engin Akyürek başarılı performansıyla daha önce yer aldığı dizi, filmlerdeki gibi adından söz ettirmeye hazırlanıyor. İşte Engin Akyürek'in ekranlara döneceği o projesi…