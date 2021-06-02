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Sefirin Kızı dizisideki oyunculuğu ile gönüllere taht kurmuştu! Yeni projesi belli oldu! Rol arkadaşı ise…

Biten dizilerin ardından oyuncuların yeni projeleri de belli olmaya başladı. Star TV'de severek izlenen Sefirin Kızı dizisi yakın zamanda final yaptı ve oyuncular yeni rotalarını çiziyor. Sefirin Kızı dizisideki oyunculuğu ile gönüllere taht kurmuştu ve hayranlarını sevindiren haber geldi. Yeni projesindeki rol arkadaşı da belli oldu. Engin Akyürek başarılı performansıyla daha önce yer aldığı dizi, filmlerdeki gibi adından söz ettirmeye hazırlanıyor. İşte Engin Akyürek'in ekranlara döneceği o projesi…

02.06.2021 14:23 - Son Güncelleme: 02.06.2021 14:23
Sefirin Kızı dizisideki oyunculuğu ile gönüllere taht kurmuştu! Yeni projesi belli oldu! Rol arkadaşı ise…

Biten dizilerin ardından oyuncuların yeni projeleri de belli olmaya başladı. Star TV'de severek izlenen Sefirin Kızı dizisi yakın zamanda final yaptı ve oyuncular yeni rotalarını çiziyor. Sefirin Kızı dizisideki oyunculuğu ile gönüllere taht kurmuştu ve hayranlarını sevindiren haber geldi. Yeni projesindeki rol arkadaşı da belli oldu. Engin Akyürek başarılı performansıyla daha önce yer aldığı dizi, filmlerdeki gibi adından söz ettirmeye hazırlanıyor. İşte Engin Akyürek'in ekranlara döneceği o projesi…

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Sefirin Kızı dizisideki oyunculuğu ile gönüllere taht kurmuştu! Yeni projesi belli oldu! Rol arkadaşı ise…

Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakterine hayat veren ilk önce Neslihan Atagül ile başrolü paylaşan daha sonra güzel oyuncunun diziden ayrılmasıyla Tuba Büyüküstün'le rol paylaşan Engin Akyürek yeniden ekranlara geri dönüyor. Sefirin Kızı final yapsa da hayranları için müjdeli haber geldi ve yeniden başarılı bir rol üstleneceği rotası hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.

Sefirin Kızı dizisideki oyunculuğu ile gönüllere taht kurmuştu! Yeni projesi belli oldu! Rol arkadaşı ise…

ENGÜN AKYÜREK YENİ PROJESİ!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Akyürek Lanistar Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Yolun Açık Olsun filmiyle kısa bir aranın ardından yeniden setlere dönüyor.

Sefirin Kızı dizisideki oyunculuğu ile gönüllere taht kurmuştu! Yeni projesi belli oldu! Rol arkadaşı ise…

Filmin yönetmeni ise çektiği "Yedinci Koğuştaki Mucize" filmiyle sinema tarihine geçen, rekorları akt üst eden Mehmet Ada Öztekin olacak.

Sefirin Kızı dizisideki oyunculuğu ile gönüllere taht kurmuştu! Yeni projesi belli oldu! Rol arkadaşı ise…

Temmuz ortası gibi sete çıkması planlanan filmde Engin Akyürek'in rol arkadaşı ise Tolga Sarıtaş... Film Netflix'te yayınlanacak.