Bir Zamanlar Çukurova 93. bölümüyle yine zirveye oturdu! Fekeli ve Demir’in oyunu yürek hoplattı ama işe yaradı
Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede! Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova, geçtiğimiz akşam yayınlanan 93. bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Çukurova, aldığı reyting ve izlenme payıyla Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu. Öte yandan fenomen dizi, HasretleSevdim etiketi sosyal medyanın da gündemindeydi. Peki Bir Zamanlar Çukurova 93. bölümde neler yaşandı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 93. Bölümde yaşanan olaylar…
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 93. bölümü, Tüm Kişiler'de %9,54 izlenme oranı ve %19,86 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 93.bölümünde #HasretleSevdim etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.
93. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çukurova'nın tansiyonun bir an bile azalmadığı günleri bir nebze durulmuşken, bir trafik kazası, yine gündeme oturacak! Hamile olduğunu düşünen Züleyha, doktora giderken yağ dökülen yolda otomobilinin hâkimiyeti yitirdi ve bir ağaca çarptı! Başını direksiyona vuran Züleyha'yı gören biri vardı! Hamilelik haberini, hastane koridorunda Şermin ve Füsun dedikodu yaparken öğrenen Müjgan, bunu hemen Ümit'e söyledi. Ümit de konağa gidip, tüm olan biteni, Demir'le yaşadıklarını Züleyha'ya anlatmak üzere, yola çıktı. Ancak yolda bir aracın ağaca çarptığını görünce durdu ve direksiyon başındaki Züleyha'yı gördü!