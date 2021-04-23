RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir Zamanlar Çukurova 93. bölümüyle yine zirveye oturdu! Fekeli ve Demir’in oyunu yürek hoplattı ama işe yaradı

Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede! Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova, geçtiğimiz akşam yayınlanan 93. bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Çukurova, aldığı reyting ve izlenme payıyla Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu. Öte yandan fenomen dizi, HasretleSevdim etiketi sosyal medyanın da gündemindeydi. Peki Bir Zamanlar Çukurova 93. bölümde neler yaşandı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 93. Bölümde yaşanan olaylar…

23.04.2021 13:04 - Son Güncelleme: 23.04.2021 13:04
Bir Zamanlar Çukurova 93. bölümüyle yine zirveye oturdu! Fekeli ve Demir’in oyunu yürek hoplattı ama işe yaradı

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 93. bölümü, Tüm Kişiler'de %9,54 izlenme oranı ve %19,86 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 93.bölümünde #HasretleSevdim etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

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Bir Zamanlar Çukurova 93. bölümüyle yine zirveye oturdu! Fekeli ve Demir’in oyunu yürek hoplattı ama işe yaradı

93. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çukurova'nın tansiyonun bir an bile azalmadığı günleri bir nebze durulmuşken, bir trafik kazası, yine gündeme oturacak! Hamile olduğunu düşünen Züleyha, doktora giderken yağ dökülen yolda otomobilinin hâkimiyeti yitirdi ve bir ağaca çarptı! Başını direksiyona vuran Züleyha'yı gören biri vardı! Hamilelik haberini, hastane koridorunda Şermin ve Füsun dedikodu yaparken öğrenen Müjgan, bunu hemen Ümit'e söyledi. Ümit de konağa gidip, tüm olan biteni, Demir'le yaşadıklarını Züleyha'ya anlatmak üzere, yola çıktı. Ancak yolda bir aracın ağaca çarptığını görünce durdu ve direksiyon başındaki Züleyha'yı gördü!

Bir Zamanlar Çukurova 93. bölümüyle yine zirveye oturdu! Fekeli ve Demir’in oyunu yürek hoplattı ama işe yaradı

FEKELİ VE DEMİR'İN OYUNU YÜREK HOPLATTI AMA İŞE YARADI!
Züleyha, çarşıda Demir'in Fekeli'yi vurduğunu öğrenince, nereye koşacağını şaşırdı! Hastaneye gidince orada olmadığını görüp bir şaşkınlık daha yaşadı! O sırada da Ümit de, konudan haberdar oldu ve koşarak eve gidip Fikret'e durumu söyledi.

Bir Zamanlar Çukurova 93. bölümüyle yine zirveye oturdu! Fekeli ve Demir’in oyunu yürek hoplattı ama işe yaradı

Züleyha ve Sevda, Demir nereye gitmiştir diye telaş içinde beklerken, Demir onları aradı ve Fekeli ile birlikte bir oyun hazırladıklarını, aslında bir vurulma olmadığını anlattı.

Bir Zamanlar Çukurova 93. bölümüyle yine zirveye oturdu! Fekeli ve Demir’in oyunu yürek hoplattı ama işe yaradı

Kurdukları oyun işe de yaradı, Fikret amcasını görmeye Fekeli konağına gitti! Ve karşısında Demir ile birlikte sapasağlam amcasını gördü.