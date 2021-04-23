Bir Zamanlar Çukurova 93. bölümüyle yine zirveye oturdu! Fekeli ve Demir’in oyunu yürek hoplattı ama işe yaradı

93. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukurova'nın tansiyonun bir an bile azalmadığı günleri bir nebze durulmuşken, bir trafik kazası, yine gündeme oturacak! Hamile olduğunu düşünen Züleyha, doktora giderken yağ dökülen yolda otomobilinin hâkimiyeti yitirdi ve bir ağaca çarptı! Başını direksiyona vuran Züleyha'yı gören biri vardı! Hamilelik haberini, hastane koridorunda Şermin ve Füsun dedikodu yaparken öğrenen Müjgan, bunu hemen Ümit'e söyledi. Ümit de konağa gidip, tüm olan biteni, Demir'le yaşadıklarını Züleyha'ya anlatmak üzere, yola çıktı. Ancak yolda bir aracın ağaca çarptığını görünce durdu ve direksiyon başındaki Züleyha'yı gördü!