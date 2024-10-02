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Canlı yayında korku dolu anlar: Baba Erez fenalaştı! Kayıp oğulları Ümit ise Esra Erol'da bulundu

ATV'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Esra Erol'da canlı yayında duygulu anlar yaşandı. 24 Eylül Salı günü Kayseri'de kaybolan Ümit Erez aranıyordu. Erez ailesi de oğulları Ümit için Esra Erol'a kayıp başvurusununda bulundu. 9 gündür kayıp olan Ümit Erez, Esra Erol'da bulundu. Canlı yayın sırasında yaşanan kavuşmada izleyiciler ve Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı. Buluşma anında oğlu bulunan baba gözyaşlarına boğularak yayın sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Baba Erez'e ilk müdahale stüdyoda bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kayıp Ümit Erez ise yaşananların nedenini Esra Erol'da açıkladı.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 23:33 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 23:35
Canlı yayında korku dolu anlar: Baba Erez fenalaştı! Kayıp oğulları Ümit ise Esra Erol’da bulundu

Esra Erol, Kayseri'de 24 Eylül Salı günü kayıplara karışan 34 yaşındaki Ümit Erez'i bulduğunu açıkladı. Haberi alan acılı aile sevinç gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşlarına hakim olunamayan büyük kavuşmada, korku dolu anlar yaşandı. Kayıp evladına kavuşan baba fenalaşarak baygınlık geçirdi. Canlı yayında baygınlık geçiren babaya sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Canlı yayında korku dolu anlar: Baba Erez fenalaştı! Kayıp oğulları Ümit ise Esra Erol’da bulundu

"BİR HAFTADIR NELER ÇEKİYORUZ BİR BİLSEN"
Esra Erol'un kayıp Ümit'in bulunduğunu söylemesi üzerine acılı aile gözyaşlarına boğuldu. Baba Salim, ağlayarak "Ben oğlumu arıyorum, sorumsuz bir baba değilim, evlatlarımın hepsini çok seviyorum çok özlüyorum. 1 haftadır çektiğimiz çileyi bir bilseniz Esra Hanım. Dünyadaki en büyük acı ciğer acısıymış." diyerek Esra Erol'a "Allah senden razı olsun" şeklinde konuştu.

Canlı yayında korku dolu anlar: Baba Erez fenalaştı! Kayıp oğulları Ümit ise Esra Erol’da bulundu

"BİR ŞARTLA AFFEDERİM..."
Esra Erol'un "Oğlunuzu görmeye hazır mısınız?" sorusu üzerine Ümit'in babası "Bir şartla affederim, geçerli bir neden söylesin bana. Çünkü çektiğimi ben biliyorum, o acıyı ben yaşadım eşimle, buraya geleceğim güne kadar çocuklarıma dahi söylemedim sırf rencide olmasın diye. Geçerli bir sebep söylemezse affetmem" dedi.

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