Canlı yayında korku dolu anlar: Baba Erez fenalaştı! Kayıp oğulları Ümit ise Esra Erol’da bulundu

"BİR HAFTADIR NELER ÇEKİYORUZ BİR BİLSEN" Esra Erol 'un kayıp Ümit'in bulunduğunu söylemesi üzerine acılı aile gözyaşlarına boğuldu. Baba Salim, ağlayarak "Ben oğlumu arıyorum, sorumsuz bir baba değilim, evlatlarımın hepsini çok seviyorum çok özlüyorum. 1 haftadır çektiğimiz çileyi bir bilseniz Esra Hanım. Dünyadaki en büyük acı ciğer acısıymış." diyerek Esra Erol'a "Allah senden razı olsun" şeklinde konuştu.

"BİR ŞARTLA AFFEDERİM..."

Esra Erol'un "Oğlunuzu görmeye hazır mısınız?" sorusu üzerine Ümit'in babası "Bir şartla affederim, geçerli bir neden söylesin bana. Çünkü çektiğimi ben biliyorum, o acıyı ben yaşadım eşimle, buraya geleceğim güne kadar çocuklarıma dahi söylemedim sırf rencide olmasın diye. Geçerli bir sebep söylemezse affetmem" dedi.