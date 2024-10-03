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Kuruluş Osman yeni sezona da birinci başladı! 6 sezondur zirvede!

'Kuruluş Osman', 165. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %5,57 reyting, %16,48 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %5,47 reyting %14,81 izlenme payı alarak Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu. Öte yandan 'Kuruluş Osman'ın sezonun açılış bölümü ilk sahnesinden itibaren sosyal medyada zirveye yerleşirken, #KuruluşOsman etiketiyle sabahın ilk saatlerine kadar gündemde yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 12:04 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 12:04
Kuruluş Osman yeni sezona da birinci başladı! 6 sezondur zirvede!

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', merakla beklenen altıncı sezonu ve 165. Bölümüyle de reyting listelerinin bir numarasında yer alarak yeni sezona birincilikle başladı.

Kuruluş Osman yeni sezona da birinci başladı! 6 sezondur zirvede!

Dizinin 165. bölümünde; Osman Bey'in ahalisine verdiği görkemli toyda Boran Bey'in seslendirdiği "Yaşa Benim Halkım" adlı türkü bölüme damgasını vururken artık devlet olan Osman Bey, diğer Türk Beyliklerini de kendi sancağı altında toplamak için harekete geçti.

Kuruluş Osman yeni sezona da birinci başladı! 6 sezondur zirvede!

Osman Bey düzenlediği divana uçların en büyük beyliklerinden olan Kızılçınaroğulları Bey'i Bayhan Bey ve Keçilişah Beyliği hatunu Begüm Hatun'u davet ederek zafer ve ganimet vaatleriyle onların biatlarını aldı. Bayhan Bey ve Begüm Hatun'u kendi safına çeken Osman Bey'in bu hamlesi Karesi Bey'i öfkelendirdi.

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