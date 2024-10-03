Kuruluş Osman yeni sezona da birinci başladı! 6 sezondur zirvede!

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', merakla beklenen altıncı sezonu ve 165. Bölümüyle de reyting listelerinin bir numarasında yer alarak yeni sezona birincilikle başladı.

Dizinin 165. bölümünde; Osman Bey'in ahalisine verdiği görkemli toyda Boran Bey'in seslendirdiği "Yaşa Benim Halkım" adlı türkü bölüme damgasını vururken artık devlet olan Osman Bey, diğer Türk Beyliklerini de kendi sancağı altında toplamak için harekete geçti.