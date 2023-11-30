Caner açıkladı izleyenler hayrete düştü | Esra Erol'da TikTok'tan kara para aklama iddiası: "5 dakikada 70 - 75 bin lira"

ATV'nin ilgiyle izlenen reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eşinin kendisini aldattığını ve kocasının kumasıyla birlikte kendisini sokağa attığını söyleyen Pınar Hanım, Esra Erol'dan yardım istemişti. Olay derinleştikçe Pınar Hanım'ın eşi Seyfi Bey'in TikTok üzerinden kara para akladığı iddia edildi. Esra Erol ekibinden Caner, 5 dakika da Seyfi Bey'in 70 - 75 bin liraya kadar para kazandığını açıklayınca herkes hayrete düştü. İşte olayın detayları...