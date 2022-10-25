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Camdaki Kız Nalan ve Hayri çok fena yakalandı! Feride'yi arayan kardeşinden şok sözler! "Abla kızımı görmek istiyorum.."

Her bölümüyle reyting rekorları kıran Camdaki Kız disi bu akşam 53.. bölümüyle ekranlarda yer alacak. Nalan ve Hayri arasındaki ilişkinin ortaya çıkması bir yana Feride'nin Cana'yı kaçırması ve Nalan'ın babasının diziye katılması fragmanda izleyiciyi şoke eden detaylar arasında yer aldı. İşte Camdaki kızda Nalan ve Hayr'nin başına gelecekler...

takvim.com.tr
25.10.2022 09:20 - Son Güncelleme: 25.10.2022 09:20
Camdaki Kız Nalan ve Hayri çok fena yakalandı! Feride’yi arayan kardeşinden şok sözler! Abla kızımı görmek istiyorum..

Nalan'ın Hayri ile olan ilişkisi son bölüm itibariyle ortaya çıkıyor.

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Camdaki Kız Nalan ve Hayri çok fena yakalandı! Feride’yi arayan kardeşinden şok sözler! Abla kızımı görmek istiyorum..

Son fragmanında; Nalan'ın süslenip soluğu Hayri'nin yanında aldığı görüldü.

Camdaki Kız Nalan ve Hayri çok fena yakalandı! Feride’yi arayan kardeşinden şok sözler! Abla kızımı görmek istiyorum..

Sedat'ın Cana'dan torunu olduğunu Gülcihan Hanım Rafet Bey'e sonunda söyledi. Rafet Koroğlu ise bu bebeği kesinlikle kabul etmeyeceğini belirtti.

Camdaki Kız Nalan ve Hayri çok fena yakalandı! Feride’yi arayan kardeşinden şok sözler! Abla kızımı görmek istiyorum..

Sedat ise Cana ile olan ilişkisini ve çocuğun hesabını babasını vermeye başladı.

Camdaki Kız Nalan ve Hayri çok fena yakalandı! Feride’yi arayan kardeşinden şok sözler! Abla kızımı görmek istiyorum..

Sedat ise Nalan'dan iyice koptu.

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