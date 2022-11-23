Abdullah Bey gelinini kapı dışarı etti! “Dili fazla uzadı, boşansınlar” Fatih kafayı sıyıracak! Kızılcık Şerbeti Doğa evden kovuluyor!

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma günü yayınlanacak. 5. bölümü merakla beklenen dizi ile ilgili fragman herkesi şoke etti. Fatih'in sesi yükselmeye başladı, Doğa ağlamaktan harap oldu. Peki neler oluyor? Fragmana 'Boşansınlar' ve 'Dili fazla mı uzadı bana mı öyle geliyor' sözleri damga vurdu. Yeni bölümde neler olacak? Abdullah Bey gelinine ne yapacak? İşte detaylar...