Bir Gece Masalı 2. bölümüyle rekor kırdı! Yeni bölümden ipuçları ortaya çıktı!

Salı akşamlarına damga vuran sezonun yeni dizisi "Bir Gece Masalı" ikinci bölümüyle büyük bir başarı yakaladı. Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği, başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u buluşturan dizi, son üç yılın en yüksek artışlarından birini gerçekleştirerek reyting listelerinde liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan dizinin bu akşam yayınlanacak olan üçüncü bölümüne dair ipuçları da ortaya çıktı. İşte detaylar...
Güçlü isimleri ve çok katmanlı hikayesi ile dizinin ikinci bölümü önceki bölümüne kıyasla rekor bir artış gösterdi. İlk bölümdeki etkileyici başlangıcının ardından, "Bir Gece Masalı"nın ikinci bölümü aldığı reyting oranlarıyla birinci sıraya yerleşerek büyük bir çıkış yakaladı.
Bir Gece Masalı 3. Bölümde Neler Olacak?
Canfeza'yı eliyle Selim'le evlendiren Mahir, şimdi babasına yirmi yıl önce verdiği sözü tutmak için harekete geçer.
Ancak planları gizli bir el tarafından sabote edilmektedir.