Bir Gece Masalı 2. bölümüyle rekor kırdı! Yeni bölümden ipuçları ortaya çıktı!

Salı akşamlarına damga vuran sezonun yeni dizisi "Bir Gece Masalı" ikinci bölümüyle büyük bir başarı yakaladı. Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği, başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u buluşturan dizi, son üç yılın en yüksek artışlarından birini gerçekleştirerek reyting listelerinde liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan dizinin bu akşam yayınlanacak olan üçüncü bölümüne dair ipuçları da ortaya çıktı. İşte detaylar...