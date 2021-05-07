Masumiyet bin dereden su getirdi işe yaramadı paket oldu! Hülya Avşar partnerinin çenesini çıkarmıştı fişi çekildi final yapıyor

Oyuncu kadrosunda İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır gibi isimleri bulunduran Masumiyet dizisinden şoke eden final kararı. Bu sezon başında seyirci karşısına çıkmaya başlayan ilk bölümleriyle büyük bir izleyici kitlesi çeken ancak sonrasında adım adım dibi görmeyi başlayan Masumiyet'in final yapacağı hatta bu finalin de elinin kulağında olduğu iddia edildi. Masumiyet final mi olacak? İşte Masumiyet finalinin detayları...

07.05.2021 15:28 - Son Güncelleme: 07.05.2021 15:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





