Masumiyet bin dereden su getirdi işe yaramadı paket oldu! Hülya Avşar partnerinin çenesini çıkarmıştı fişi çekildi final yapıyor
Oyuncu kadrosunda İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır gibi isimleri bulunduran Masumiyet dizisinden şoke eden final kararı. Bu sezon başında seyirci karşısına çıkmaya başlayan ilk bölümleriyle büyük bir izleyici kitlesi çeken ancak sonrasında adım adım dibi görmeyi başlayan Masumiyet'in final yapacağı hatta bu finalin de elinin kulağında olduğu iddia edildi. Masumiyet final mi olacak? İşte Masumiyet finalinin detayları...
07.05.2021 15:28
- Son Güncelleme: 07.05.2021 15:28
Başrollerini İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'nün paylaştığı, geçtiğimiz çarşamba yayınlanan bölümüyle reytingler de 3-6-5 oranında reyting alan Masumiyet'in 13.bölümde final yapması planlanlandığı iddia edildi. İşte detaylar...
Şubat ayında başladığı ilk bölümünün ardından birçok izleyicinin beğendiği Masumiyet dizisinin ilk bölümü, Total'de 4, AB'de yaklaşık 5 reyting alarak haftanın en zorlu akşamlarından çarşamba akşamı önemli bir başarı elde etmişti.
Geri bıraktığımız akşam ekranlara gelen yeni bölümün ardından reyting sonuçlarında istenilen verim alınamadı. Dizinin final yapacağı iddiaları ise medya gündeminde yerini aldı.
Dizinin seyirciler, Masumiyet final mi yapacak sorusunu araştırmaya başladı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren yapımın akıbeti merak konusu oldu. Peki Masumiyet dizisi final mi yapıyor? İşte detaylar..
MASUMİYET DİZİSİ BİTİYOR MU?
Masumiyet dizisinin dün yayınlanan bölümü kritik bir önem taşıyordu. Yüksek maliyetli dizinin reyting sonucu kaderini belirleyecekti. Ancak çıkan sonuç beklentiyi karşılamadı.