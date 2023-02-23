Müge Anlı'ya çıkan eş, üfürükçü Adem Önal'ın hilelerini ifşaladı! Yumurtanın içinden çıkanlar mide bulandırdı: "Sende ölüm büyüsü var deyip..."
Müge Anlı'ya çıkan eş, üfürükçü Adem Önal'ın hilelerini ifşaladı! Yumurtanın içinden çıkanlar dehşete düşürdü. Beynindeki iki tane tümör yüzünden görme yitisini kaybeden 18 yaşındaki Merve Yıldırım'ı dolandırdığı iddia edilen üfürükçü Adem Önal gözaltına alındı. O üfürükçünün eşi bugün Müge Anlı canlı yayınına çıktı. Üfürükçü adem Önal'ın hilelerini ifşalanırken, yumurtanın içinden çıkanlar mide bulandırdı. İşte Müge Anlı'da ifşananan o anlar...
23.02.2023 12:05 - Son Güncelleme: 23.02.2023 12:21
"SENDE ÖLÜM BÜYÜSÜ VAR DEYİP..."
Müge Anlı'ya çıkan eş, üfürükçü Adem Önal'ın hilelerini ifşaladı! Yumurtanın içinden çıkanlar mide bulandırdı.
Eşinden boşanacağını söyleyen Adem isimli kişi bu süreçte Merve Yıldırım'ı tehditleriyle susturdu. Genç kız yaşananları ailesinden uzun süre sakladı. Aile, üfürükçünün bulunması için Müge Anlı'nın kapısını çaldı ve yardım istedi.