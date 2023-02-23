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Haberler Televizyon Müge Anlı'ya çıkan eş, üfürükçü Adem Önal'ın hilelerini ifşaladı! Yumurtanın içinden çıkanlar mide bulandırdı: "Sende ölüm büyüsü var deyip..."

Müge Anlı'ya çıkan eş, üfürükçü Adem Önal'ın hilelerini ifşaladı! Yumurtanın içinden çıkanlar mide bulandırdı: "Sende ölüm büyüsü var deyip..."

Müge Anlı'ya çıkan eş, üfürükçü Adem Önal'ın hilelerini ifşaladı! Yumurtanın içinden çıkanlar dehşete düşürdü. Beynindeki iki tane tümör yüzünden görme yitisini kaybeden 18 yaşındaki Merve Yıldırım'ı dolandırdığı iddia edilen üfürükçü Adem Önal gözaltına alındı. O üfürükçünün eşi bugün Müge Anlı canlı yayınına çıktı. Üfürükçü adem Önal'ın hilelerini ifşalanırken, yumurtanın içinden çıkanlar mide bulandırdı. İşte Müge Anlı'da ifşananan o anlar...

23.02.2023 12:05 - Son Güncelleme: 23.02.2023 12:21
Müge Anlı’ya çıkan eş, üfürükçü Adem Önal’ın hilelerini ifşaladı! Yumurtanın içinden çıkanlar mide bulandırdı: Sende ölüm büyüsü var deyip...

"SENDE ÖLÜM BÜYÜSÜ VAR DEYİP..."

Müge Anlı'ya çıkan eş, üfürükçü Adem Önal'ın hilelerini ifşaladı! Yumurtanın içinden çıkanlar mide bulandırdı.

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Müge Anlı’ya çıkan eş, üfürükçü Adem Önal’ın hilelerini ifşaladı! Yumurtanın içinden çıkanlar mide bulandırdı: Sende ölüm büyüsü var deyip...

18 yaşındaki Merve Yıldırım şifa aradı, dert buldu. Merve, göz ameliyatı geçirdi ancak sonuç alamadı. Yaşam mücadelesi veren genç kız öyle bir oyuna geldi ki hem parasından hem umutlarından oldu.

Müge Anlı’ya çıkan eş, üfürükçü Adem Önal’ın hilelerini ifşaladı! Yumurtanın içinden çıkanlar mide bulandırdı: Sende ölüm büyüsü var deyip...

Film senaryolarını aratmayan olayda, iddialara göre annesinin akrabası aracılığıyla Adem isimli üfürükçüden medet umdu. Merve Yıldırım ve ailesi dini suistimal eden şahsa 260 bin TL'sini kaptırdı.

Müge Anlı’ya çıkan eş, üfürükçü Adem Önal’ın hilelerini ifşaladı! Yumurtanın içinden çıkanlar mide bulandırdı: Sende ölüm büyüsü var deyip...

Şifalı sular getirdiğini söyleyen üfürükçü uzunca süre aileyi safsatalarıyla kandırdı. Çirkin davranışlarda bulunduğu öne sürülen üfürkçü, 18 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu.

Müge Anlı’ya çıkan eş, üfürükçü Adem Önal’ın hilelerini ifşaladı! Yumurtanın içinden çıkanlar mide bulandırdı: Sende ölüm büyüsü var deyip...

Eşinden boşanacağını söyleyen Adem isimli kişi bu süreçte Merve Yıldırım'ı tehditleriyle susturdu. Genç kız yaşananları ailesinden uzun süre sakladı. Aile, üfürükçünün bulunması için Müge Anlı'nın kapısını çaldı ve yardım istedi.

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