Bozkır Arslanı Celaleddin’in sezon finaline damga vuran sahne: Sultan Aleaddin, Uzlag Şah’ı veliaht ilan etti

Bozkır Arslanı Celaleddin'in sezon finaline damga vuran sahne! Başrolünü Emre Kıvılcım'ın üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, bu akşam sezon finali ile izleyici karşısına çıktı. 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen sezon finaline ise Sultan Aleaddin'in Uzlag Şah'ı veliaht ilan ettiği sahne damga vurdu. Sultan Aleaddin'in ters köşe yaptığı o anlar milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte Sultan Aleaddin'in Uzlag Şah'ı veliaht ilan ettiği o sahne…

02.07.2021 22:53 - Son Güncelleme: 02.07.2021 22:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





