Bozkır Arslanı Celaleddin’in sezon finaline damga vuran sahne: Sultan Aleaddin, Uzlag Şah’ı veliaht ilan etti
Bozkır Arslanı Celaleddin'in sezon finaline damga vuran sahne! Başrolünü Emre Kıvılcım'ın üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, bu akşam sezon finali ile izleyici karşısına çıktı. 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen sezon finaline ise Sultan Aleaddin'in Uzlag Şah'ı veliaht ilan ettiği sahne damga vurdu. Sultan Aleaddin'in ters köşe yaptığı o anlar milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte Sultan Aleaddin'in Uzlag Şah'ı veliaht ilan ettiği o sahne…
02.07.2021 22:53
- Son Güncelleme: 02.07.2021 22:57
'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen sezon finalinde, Sultan Aleaddin, emrine karşı gelerek saraydan ayrılan Celaleddin'in yokluğunda, herkese sürpriz yaparak Uzlag Şah'ı veliaht ilan etti.
Uzlag Şah'ın kayınvalidesinin cenazesinden dönmesinin ardından Celaleddin'in yine kendisini haberdar etmeden saraydan ayrıldığını öğrenen Sultan Aleaddin, divanı topladı.
Sultan Aleaddin divanı açarken maiyetine şu sözlerle seslendi: "Harzemşah Devleti'nin bir sultanı üç şehzadesi vardır.
Düşmanlarımız ve dostlarımız uzun zamandır veliahtın kim olacağını merak edip durur. Bense oğullarımın kendini göstermesini ve kut sahibi olmalarını bekledim.
Alim ve fazıl şehzadem Ak Şah, defaatle veliahtlıkta gözü olmadığını beyan etmiştir. Bu sebeple iki ağabeyinden farklı olarak o da kararımda yardımcı olmak için bu divanda bulunuyor.