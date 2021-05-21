Bozkır Arslanı Celaleddin’de nefes kesen sahne! Cengiz Han kimliğini gizleyerek tanıştığı Celalleddin’e övgüler yağdırdı

Kendini bir tüccar gibi tanıtan Cengiz Han, sohbet esnasında Celaleddin'i yakından tanımaya çalıştı ve "Bu gece şerefli bir dost kazandın. Ben de dostumu tanımak isterim" dedi. Celaleddin, Harzemşah sultanının kafilesinde muhafız olduğunu söyleyince Cengiz Han, "Sultanın senin gibi muhafızları varsa dünyada derdi yoktur" dedi.