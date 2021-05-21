Bozkır Arslanı Celaleddin cesaretiyle göz doldurdu! Vahşi aslanı bakın nasıl avladı

Celaleddin'e avda eşlik eden Ötkır ve Timur Melik, şehzadeyi cesaretinden ötürü kutlarken, Timur Melik "Bozkırın tüm avcıları hasetten kuduracaktır" dedi. Bu sırada gelen Kılıç önce şehzadeyi tebrik etti ardından sultanın onu ve Timur Melik'i saraya çağırdığını iletti.