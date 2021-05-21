Bozkır Arslanı Celaleddin cesaretiyle göz doldurdu! Vahşi aslanı bakın nasıl avladı
Atv'nin merak ve heyecanla beklenen yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen ilk bölümü, Şehzade Celaleddin'in nefes kesen aslan avı sahnesiyle açıldı. Aslanın karşısına silahsız çıkan ve elinde tuttuğu kanlı et parçası sayesinde peşine takılmasını sağlayan Celaleddin, aslanla ölümcül bir oyun oynadı. O anlar izleyicileri ekran başına kilitledi. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'in dikkat çeken o sahnesi…
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Merakla beklenen dizi Şehzade Celaleddin'in nefes kesen aslan avı sahnesiyle açıldı. Vahşi aslanı bakın nasıl avladı…
Labirent gibi dizilmiş kayalıkların arasında vahşi aslanla adeta köşe kapmaca oynayan Celaleddin, nefes kesen kovalamacanın ardından aslanı kurduğu tuzağa çekmeyi başardı. Hazırladığı kafesin kapısındaki ipi keserek aslanı hapseden Celaleddin, hayatını ortaya koyduğu avdan alnının akıyla çıkmış oldu ve "Ne zamandır peşindeydik. Bugüne kısmetmiş" dedi.
Kamera arkasında yaklaşık 500 kişilik bir ekibin çalıştığı 'Bozkır Arslanı Celaleddin' dizisinin dijital efektleri Türkiye, İngiltere, Hindistan ve Malezya'dan 200 kişilik bir ekip tarafından hazırlandı. Özel efektleriyle uluslar arası alanda büyük ses getirecek projenin ilk tanıtımında da yer alan ve büyük ilgi gören aslan avı sahnesinin animasyonları beş ayda tamamlandı.