Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha’nın çığlıkları Çukurova’yı inletti

Ümit'in bu kadar gözünü karartabileceğini tahmin etmeyen Demir, ikinci annem dediği Sevda ile yuvası arasındaki hesaplaşmayı bitiremeden, onun ölümüyle karşı karşıya kalır! Üstelik bu ölüm, onu çok zor bir karar vermek zorunda bırakır.