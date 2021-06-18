Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha’nın çığlıkları Çukurova’yı inletti
Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha'nın çığlıkları Çukurova'yı inletti… ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Perşembe akşamı ekrana gelen 101. bölümüne Sevda'nın Ümit'in silahından çıkan kurşunla vurulduğu sahne damga vurmuştu. Merakla beklenen sezon finali (102. bölüm) fragmanı ise yayınlandı. Heyecanı kat kat arttıran yeni bölüm fragmanına Züleyha'nın gözyaşları damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 102. bölüm fragmanı…
Başrollerini Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova 101. bölümüyle yine izleyicilerinden tam not aldı. Heyecan dolu son bölümde Sevda, Ümit'in tam Demir'i vurmak istediği anda kendisini kurşunun önüne attı ve bir anda yere yığıldı. Peki Bir Zamanlar Çukurova 101. bölümde neler yaşandı?