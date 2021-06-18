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Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha’nın çığlıkları Çukurova’yı inletti

Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha'nın çığlıkları Çukurova'yı inletti… ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Perşembe akşamı ekrana gelen 101. bölümüne Sevda'nın Ümit'in silahından çıkan kurşunla vurulduğu sahne damga vurmuştu. Merakla beklenen sezon finali (102. bölüm) fragmanı ise yayınlandı. Heyecanı kat kat arttıran yeni bölüm fragmanına Züleyha'nın gözyaşları damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 102. bölüm fragmanı…

18.06.2021 23:20 - Son Güncelleme: 18.06.2021 23:34
Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha’nın çığlıkları Çukurova’yı inletti

Başrollerini Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova 101. bölümüyle yine izleyicilerinden tam not aldı. Heyecan dolu son bölümde Sevda, Ümit'in tam Demir'i vurmak istediği anda kendisini kurşunun önüne attı ve bir anda yere yığıldı. Peki Bir Zamanlar Çukurova 101. bölümde neler yaşandı?

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Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha’nın çığlıkları Çukurova’yı inletti

101. BÖLÜM ÖZETİ:
Gözü dönen Ümit, Demir arkasını dönüp giderken, silahına davranır! Kızının tüm yaşananlardan sonra bir de katil olmasına engel olmak isteyen Sevda, canını ortaya koyar.

Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha’nın çığlıkları Çukurova’yı inletti

Ümit'in bu kadar gözünü karartabileceğini tahmin etmeyen Demir, ikinci annem dediği Sevda ile yuvası arasındaki hesaplaşmayı bitiremeden, onun ölümüyle karşı karşıya kalır! Üstelik bu ölüm, onu çok zor bir karar vermek zorunda bırakır.

Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha’nın çığlıkları Çukurova’yı inletti

ÜZÜM KIZ ARTIK GERÇEK BABASINA DA KAVUŞUYOR
Saniye'nin Üzüm'e kötülük yapacağını düşünüp kafasına odunla vurduğu Cumali, hayati tehlikeyi atlatıp, taburcu olur ve çiftliğe geri döner. Züleyha'nın da Saniye'nin de gönlü, Üzüm'ü öz babasından ayırmaya kıyamayacaktır.

Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha’nın çığlıkları Çukurova’yı inletti

FEKELİ'NİN YÜZÜ GÜLMÜYOR!
Fekeli, Fikret ve Lütfiye'nin Kerem Ali'nin başındaki bekleyişleri umutla devam etmektedir. Bahtiyar, küçük bebeğin hayata dönmesi için canını dişine takmıştır. Müjgan'ın ailesinin avukatı vazgeçip dönse de, aile vazgeçmeye niyetli değildir!