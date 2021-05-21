Vav TV İzle

Façalı dayı öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Haşmet diziden ayrıldı mı? İşte Turgut Tunçalp hakkında bilgiler…

Gündemde özellikle ATV'nin reyting rekortmeni EDHO dizisini yakından takip edenler Façalı dayı öldü mü? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırır oldu. Salı akşamları yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen EDHO dizisinin son bölümde heyecan dolu olayların yaşandı ve silahla depoda vurulan Façalı dayının ölüp ölmediği merak konusu oldu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Haşmet diziden ayrıldı mı? İşte Haşmet karakterine hayat veren başarılı oyuncu Turgut Tunçalp hakkında bilgiler…

21.05.2021 13:28 - Son Güncelleme: 21.05.2021 13:28
Façalı dayı öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Haşmet diziden ayrıldı mı? İşte Turgut Tunçalp hakkında bilgiler…

Gündemde özellikle ATV'nin reyting rekortmeni EDHO dizisini yakından takip edenler Façalı dayı öldü mü? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırır oldu. Salı akşamları yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen EDHO dizisinin son bölümde heyecan dolu olayların yaşandı ve silahla depoda vurulan Façalı dayının ölüp ölmediği merak konusu oldu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Haşmet diziden ayrıldı mı? İşte Haşmet karakterine hayat veren başarılı oyuncu Turgut Tunçalp hakkında bilgiler…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Façalı dayı öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Haşmet diziden ayrıldı mı? İşte Turgut Tunçalp hakkında bilgiler…

Façalı dayı öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Haşmet diziden ayrıldı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. ATV'nin uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar her bölümüyle heyecanın dozunu arttırmaya ve izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Başarılı oyunculuğu ile kendine hayran bırakan Turgut Tunçalp EDHO'da Façalı dayı Haşmet karakterine hayat veriyor ve son bölümde vurulduğu için ölüp ölmediği merak konusu oldu. İşte detaylar…

Façalı dayı öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Haşmet diziden ayrıldı mı? İşte Turgut Tunçalp hakkında bilgiler…

FAÇALI EDHO'YA VEDA ETTİ!

Haşmet Façalı rolüyle adından söz ettiren ve çok sevilen isimlerden olan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etti.

Façalı dayı öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Haşmet diziden ayrıldı mı? İşte Turgut Tunçalp hakkında bilgiler…

SEZON FİNALİ YAKLAŞIYOR!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 6. sezonun sonu yaklaşıyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 200. bölümüyle sezon finali yapacak.

Façalı dayı öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Haşmet diziden ayrıldı mı? İşte Turgut Tunçalp hakkında bilgiler…