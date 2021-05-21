Façalı dayı öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Haşmet diziden ayrıldı mı? İşte Turgut Tunçalp hakkında bilgiler…
Gündemde özellikle ATV'nin reyting rekortmeni EDHO dizisini yakından takip edenler Façalı dayı öldü mü? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırır oldu. Salı akşamları yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen EDHO dizisinin son bölümde heyecan dolu olayların yaşandı ve silahla depoda vurulan Façalı dayının ölüp ölmediği merak konusu oldu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Haşmet diziden ayrıldı mı? İşte Haşmet karakterine hayat veren başarılı oyuncu Turgut Tunçalp hakkında bilgiler…
Gündemde özellikle ATV'nin reyting rekortmeni EDHO dizisini yakından takip edenler Façalı dayı öldü mü? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırır oldu. Salı akşamları yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen EDHO dizisinin son bölümde heyecan dolu olayların yaşandı ve silahla depoda vurulan Façalı dayının ölüp ölmediği merak konusu oldu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Haşmet diziden ayrıldı mı? İşte Haşmet karakterine hayat veren başarılı oyuncu Turgut Tunçalp hakkında bilgiler…
Façalı dayı öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Haşmet diziden ayrıldı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. ATV'nin uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar her bölümüyle heyecanın dozunu arttırmaya ve izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Başarılı oyunculuğu ile kendine hayran bırakan Turgut Tunçalp EDHO'da Façalı dayı Haşmet karakterine hayat veriyor ve son bölümde vurulduğu için ölüp ölmediği merak konusu oldu. İşte detaylar…