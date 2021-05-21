Façalı dayı öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Haşmet diziden ayrıldı mı? İşte Turgut Tunçalp hakkında bilgiler…

Façalı dayı öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Haşmet diziden ayrıldı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. ATV'nin uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar her bölümüyle heyecanın dozunu arttırmaya ve izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Başarılı oyunculuğu ile kendine hayran bırakan Turgut Tunçalp EDHO'da Façalı dayı Haşmet karakterine hayat veriyor ve son bölümde vurulduğu için ölüp ölmediği merak konusu oldu. İşte detaylar…