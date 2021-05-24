Kalk Gidelim dizisinin başarılı oyuncusu ekranlara geri dönüyor! Bu kez farklı bir proje ile izleyici karşısına çıkacak…

Ekranların sevilen yüzü yeniden izleyicilerle buluşacak ve bu haber sevenlerini çok mutlu edecek. Kalk Gidelim dizisinde Seyfettin karakterini canlandıran, Geniş Aile dizisinde de başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan isim yeni projesi ile yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Hangi projede yer alacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu. İşte Kalk Gidelim'in Seyfettin'ı Ufuk Özkan'ın yeni televizyon projesi ve hayatına dair merak edilen tüm bilgiler…