Kalk Gidelim dizisinin başarılı oyuncusu ekranlara geri dönüyor! Bu kez farklı bir proje ile izleyici karşısına çıkacak…
Gündemde büyük heyecan yaratan bir gelişme yaşandı, Kalk Gidelim dizisinin başarılı oyuncusu ekranlara geri dönüyor. TRT 1'de yayınlanan ve Aralık ayında final yapan Kalk Gidelim dizisinde başarılı rol üstlenen, daha önceki yer aldığı projelerde de kendisine hayran bırakan isim bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Sevenlerini mutlu edecek bir haber geldi ve bu kez farklı bir proje ile izleyici karşısına çıkacak. Kalk Gidelim'de Seyfettin Dal karakterine hayat veren Ufuk Özkan'ın yeni projesine dair detaylar…
Gündemde büyük heyecan yaratan bir gelişme yaşandı, Kalk Gidelim dizisinin başarılı oyuncusu ekranlara geri dönüyor. TRT 1'de yayınlanan ve Aralık ayında final yapan Kalk Gidelim dizisinde başarılı rol üstlenen, daha önceki yer aldığı projelerde de kendisine hayran bırakan isim bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Sevenlerini mutlu edecek bir haber geldi ve bu kez farklı bir proje ile izleyici karşısına çıkacak. Kalk Gidelim'de Seyfettin Dal karakterine hayat veren Ufuk Özkan'ın yeni projesine dair detaylar…
Ekranların sevilen yüzü yeniden izleyicilerle buluşacak ve bu haber sevenlerini çok mutlu edecek. Kalk Gidelim dizisinde Seyfettin karakterini canlandıran, Geniş Aile dizisinde de başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan isim yeni projesi ile yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Hangi projede yer alacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu. İşte Kalk Gidelim'in Seyfettin'ı Ufuk Özkan'ın yeni televizyon projesi ve hayatına dair merak edilen tüm bilgiler…
UFUK ÖZKAN EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrolünü oynadığı "Kalk Gidelim" dizisi yılbaşı akşamı veda eden Ufuk Özkan ekrana dönüyor. Ünlü oyuncu yarışma programı sunacak. Star'da ekrana gelecek yarışmanın adı "Süpermarket"... Hazırlıkları süren programın yapımcılığını Global Medya üstleniyor.