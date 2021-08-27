Müge Anlı start verdi heyecan dorukta! Yeni sezon yayın tarihi netleşen Müge Anlı'da dünden bugüne çözülen cinayetler ve olaylar
Müge Anlı start verdii heyecan dorukta! Yeni sezon yayın tarihi netleşen Müge Anlı'da çözülen cinayetler ve olaylar gündemde. 14. sezona giril yapmak için sayılı günler kaldı. Araştırmacı - gazeteci Müge Anlı Instagram'dan yaptığı her paylaşımla heyecanın dozunu arttırıyor. 2008 yılından bu yana ekranların vazgeçilmez programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert pek çok cinayet, cinsel istismar olayına tanıklık etti. Kimileri çözüldü, kimileri ise hala muallakta... İşte Müge Anlı'da çözülen cinayetler ve olaylar başta olmak üzere merakla beklenen Müge Anlı yeni sezon yayın tarihi hakkında bilgiler...
27.08.2021 12:07
- Son Güncelleme: 27.08.2021 12:13
13 sezondur Atv ekranlarında başarıdan başarıya imza atan Müge Anlı 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını ile kaldığı yerden devam edecek.